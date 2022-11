¿Sabes si realmente ahorras energía?

Uno de los electrodomésticos que mayor consumo de energía eléctrica genera en los hogares de San Juan del Río, es el refrigerador, por eso, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), sección 101, Carlos Alberto Cruz Morales emitió algunas recomendaciones.

Se trata de varios tips para no generar un mayor consumo de energía eléctrica, entre ellos, no enfriar los productos más de lo necesario porque no aumentarán su durabilidad, lo único que se hace con ello, explicó, es generar más gasto.

Uno de los aspectos importantes, es que la temperatura del refrigerador debe fijarse en el número 3 y 4 grados centígrados de la perilla, cuanto más elevada sea la temperatura, habrá menos consumo de energía.

Dijo que uno de los beneficios, es que en el municipio sanjuanense, la temperatura máxima oscila entre los 26 y 29 grados centígrados, aspecto que permite evitar mayores gastos de energía eléctrica con el electrodoméstico, derivado de que no existe la necesidad de provocar un mayor enfriamiento.

“Todos los refrigeradores aunque sean viejitos, tienen unas perillas internas del 0 al 10, mucha gente cree que si esta en 0 va a consumir menor energía, pero es todo lo contrario, 0 es enfriar menos, por ende al enfriar menos, el refrigerador va a estar en constante enfriamiento, la temperatura de San Juan del Río es de 26 a 29 grados centígrados exagerando, entonces un refrigerador normal debe estar a temperatura fría entre el 3 y 4”.

Es importante no poner alimentos calientes en el refrigerador, “hay que esperar a que los alimentos se enfríen por sí mismos, por lo que el refrigerador no tendrá que consumir energía para hacerlo, cuando se pone la comida caliente en el interior, podría tomar 2 o 3 veces más energía para enfriarlo”.

Este tipo de recomendaciones que Carlos Alberto Cruz compartió, dijo que podrán reducir el consumo de energía eléctrica y por consecuencia gastos familiares, ya que se podrá optimizar el uso del refrigerador.