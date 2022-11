San Juan del Río solicitará préstamo para 2023

Con la finalidad de generar obras de gran impacto para los sanjuanenses, las cuales impliquen mejor movilidad y calidad de vida, para el siguiente año se prevé ir en busca de un préstamo de aproximadamente 140 millones de pesos, refirió Roberto Carlos Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río.

Mencionó que, esta cifra sería el tope que podrían obtener, y que se vería reflejado en acciones que tienen que ver con el mejoramiento del Centro Histórico, caminos y accesos a zonas que son prioritarias para su gobierno, pero que, es un aspecto que deberá irse analizando a finales de este año e inicio del próximo.

“En caso de que muy probablemente lo vayamos a gestionar, lo vamos a justificar muy bien, tenemos una oportunidad en una ampliación de ley de ingresos y de presupuesto para el próximo año. Yo considero que lo necesitamos, tenemos obras grandes”.

Añadió que, las necesidades que tiene el municipio, justifican que se requiere de recursos para solventar, por ejemplo, las obras que están relacionadas al plan maestro pluvial y que, en coordinación con el gobierno el estado, se les ha dado salida poco a poco.

En este sentido, declaró que se deben rescatar dos bordos de gran calado, como lo son el San José y San Pedro, aunado a la rehabilitación de calles y espacios para los sanjuaneses.

“Estos proyectos estratégicos por supuesto que justifican un empréstito y yo me iría al límite del crédito, esa es mi opinión. Puede ser de 140 millones de pesos, son 137. 5 para el 2022, no sé en cuanto se modificaría para el 2023 pero sería arriba de 130 millones de pesos, que en obras estratégicas es poco, no crean que es un gran dinero”, subrayó.

El alcalde adelantó que, de parte del gobierno estatal, se augura un muy buen año 2023, al señalar que, el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, coincide en que en este municipio es prioritario atender a la cuestión de infraestructura.

“El San Juan del esta década y de este ciclo tan importante, es para sentar las bases para los primeros 500 años, para un medio milenio, por eso necesitamos más recurso en San Juan, además de que tenemos por supuesto la capacidad financiera y crediticia para poderlo lograr”, concluyó.