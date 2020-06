Se reactivó comercio en vía púbica

La administración municipal de San Juan del Río tiene registro de más de 500 puestos fijos y semifijos que laboran en vía pública, quienes de acuerdo con las últimas disposiciones en materia de salud ya pueden reanudar labores, señaló el secretario de Finanzas Públicas Municipales, Itzcalli Rubio Medina.

“Poco a poco se va recuperando la normalidad y, hoy en día, la disposición es que ya pueden estar trabajando con las medidas sanitarias que se han dispuesto y ya pueden operar estos puestos fijos y semifijos”.

Dijo que un porcentaje de estos comerciantes aún no reinician labores, a pesar que ya tienen la posibilidad de hacerlo, ejemplificó con aquellos puestos que se instalan al exterior de escuelas, las cuales continúan cerradas.

“Si pasamos por las calles ya vemos reactivación de algunos negocios, por supuesto que el tema económico va muchos más, incluso de una norma, hay gente que incluso vendía afuera de una escuela y hoy no la vez en ese punto, pero no es por un tema de disposiciones, es porque las escuelas no están operando”.

Agregó que la reactivación del comercio en vía pública, en la mayoría de los casos, se hace de forma alternada para evitar aglomeraciones y, al mismo tiempo, promover que haya sana distancia.