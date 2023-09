Sectores respaldan acciones del gobierno sanjuanense

La presidenta de la Federación de Comerciantes, Locatarios Establecidos y Prestadores de Servicios (Fecopse), en Querétaro, Rocío Alvarado Ramírez, reconoció el liderazgo que tiene el presidente municipal, Roberto Carlos Cabrera Valencia no solo a nivel local, sino estatal, tras opinar que durante su gobierno se ha brindado un importante apoyo a los integrantes de este sector.

“Lo que pedimos es que repita para darle continuidad a los proyectos, tres años no alcanzan, tienen que por lo menos seis años para que podamos concretar todos los proyectos que tenemos, nosotros nos hemos visto beneficiados, las licencias no nos las cobró, eso es magnífico que el primer año no se cobró, si es importante recalcar que es algo que ayuda al comerciante y le da certeza y para nosotros eso es muy importante".

Por su parte presidente de la Red de Centros de Rehabilitación de San Juan del Río, Miguel Ángel Salinas Iñiguez, resaltó la cercanía que el edil sanjuanense, Roberto Carlos Cabrera ha tenido con los integrantes de este gremio, a quienes dijo, ha escuchado en reiteradas ocasiones en aras de impulsar nuevos proyectos así como la dignificación de dichos espacios, pues aseguró que a través del Consejo Municipal Contra las Adicciones (Comca), han logrado sumarse esfuerzos para beneficio de los 25 establecimientos que se tienen adheridos en esta agrupación.

“Sabemos que a veces la política es complicada, es lenta la burocracia, pero al final siempre hemos tenido la apertura y apoyo del alcalde para voltear hacía los centros, a lo que éramos antes y a lo que somos hoy, ya nos voltean a ver, de cierta forma valoran el trabajo de nosotros y no solo cuando son las malas, nos ha apoyado con tarifas preferenciales para mejorar nuestro trabajo”.

Para el presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), San Juan del Río, Hilario Barrón Gudiño, el alcalde sanjuanense ha logrado mejorar los resultados para los integrantes de este sector en los últimos años, pues dijo que mediante programas es como ha logrado reactivar y fortalecer el sector primario.

Comentó que el presidente Roberto Carlos Cabrera Valencia, tuvo a bien crear la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Municipal (Sedam), instancia mediante la cual se atiende directamente de forma muy puntual el campo sanjuanense.