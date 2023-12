Seguridad interna, reto de la UAQ: rectora

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) enfrenta un reto en materia de seguridad universitaria, reconoció Teresa García Gasca, rectora de la institución, quien señaló que se está trabajando en la capacitación de todo el personal.

Aseguró que en su administración se ha fortalecido el esquema de seguridad universitaria a través de dos vertientes, una de ellas con personal de seguridad y la segunda con personal de protección civil.

Local Seguridad universitaria con déficit de elementos

Sin embargo, reconoció que existe un déficit de personal de seguridad, principalmente por que las personas interesadas no pasan los exámenes de control de confianza, respecto a actitudes y conductas no apropiadas.

“Tenemos un gran reto en seguridad universitaria y es que no tenemos suficientes elementos, pero no los tenemos porque no todo mundo tiene el perfil, nos llegan solicitudes y no todo mundo pasa el examen de confianza, entonces ahí tenemos una situación que se tiene que ir resolviendo y que se tiene bien identificada”, dijo.

La rectora señaló que, pese al déficit, han logrado incrementar el número de personal, aunado a que se está contemplando instalar cámaras de vigilancia en las entradas a los campus universitarios.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Sí incrementamos de acuerdo a como empezamos, hemos incrementado en equipamiento, cámaras de vigilancia, ahorita estamos localizando poner cámaras en las casetas de entrada, también tenemos algunas situaciones o cuestiones que se presentan a veces”, añadió.

García Gasca apuntó que, incluso, se trabaja en la capacitación de todo el personal de la universidad en perspectiva de género.