Señalan mala organización para trámite de beca

Mala organización, lentitud y poco personal fue lo que generó inconformidad entre los padres de familia y los estudiantes del nivel medio superior en el municipio de San Juan del Río tras acudir al Banco Bienestar a tramitar su tarjeta para el cobro de su beca.

“Hay una mala organización por parte del personal de Bienestar, desgraciadamente muchos este día nos quedamos fuera del trámite aunque traíamos cita, porque por ejemplo, yo que tenía cita con mi hijo al mediodía, llegue a las 11 de la mañana y me dijeron que me formará, después de varias horas, llegó un joven que nos dijo que solo pasarían pocos porque no había suficientes ventanillas”, comentó el señor José Luis Ledesma Flores.

Los inconformes aseguraron que las citas para este tipo de trámites no son respetadas, dado que existen estudiantes y padres de familia que no acudieron en tiempo y forma y por distintas situaciones fueron reprogramados, provocando que con ello se generé un caos.

Visiblemente molestos por la modalidad que se implementó por parte del Banco Bienestar para este tipo de trámites, los padres de familia manifestaron su enojo pues por si fuera poco ninguna de las dos servidoras públicas encargadas de las ventanillas, circuló algún tipo de información que optimizara el trámite, mismo que para la gran mayoría de los solicitantes se prolongó hasta nueve horas.

El señor Rogelio Luna García compartió que acudió con su hijo Miguel para llevar a cabo este tipo de trámites, por lo que mencionó que en su caso, ellos tenían su cita programada a las 11 de la mañana, extendiéndose siete horas, toda vez que por la lentitud de la diligencia permanecieron casi todo el día.

“Acompañe a mi hijo Miguel y el trámite es muy tardado, hay una mala organización, nos dicen que están recibiendo a estudiantes que estaban programados en otras fechas y francamente esto ya es un desorden, no tienen capacidad el personal del Banco para organizar este tipo de registros, ya tardamos más de lo normal, ya tenemos siete horas y todavía nos estarán revisando los documentos para ver si podemos concretar el trámite”.

Por lo anterior, los inconformes reiteraron que este trámite se debe realizar mediante cita la cual no se respeta y aunado a la falta de personal que hay en el lugar, este mismo es lento, pues este martes hubo dos ventanillas y para los próximos días, aseguraron que les advirtieron que solo habrá una.