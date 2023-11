Sequía dejó sin cebada el campo

El presidente de la Unión de Organizaciones del Campo del Estado de Querétaro (Unoceq), Francisco Javier Perrusquia Nieves dio a conocer que la sequía generó graves estragos en el campo del municipio de San Juan del Río, en el cual este año no se sembró cebada.

Lo anterior, tras asegurar que este año no hubo siembras de este grano en el municipio, lugar en donde aunque con poco, pero los campesinos decidían cultivar la cebada, pues al inicio del 2023, dio que se tenían proyectadas cerca de 50 hectáreas.

“Este año no hubo nada de siembra de cebada, en San Juan del Río hubo compañeros que habían planeado sembrar unas 50 hectáreas de mínimo porque la sequía estaría critica pero lamentablemente ni eso pudieron porque no hay nada de cultivos, es un grano que se tiene en muchos casos por contrato pero este año si no se dio”.

El líder campesino dijo que la mayoría de los productores agrícolas solicitaron apoyo a las autoridades competentes para aminorar los estragos que ha generado la sequía, sin embargo, poco es lo ese ha apoyado dado que la única dependencia que le ha hecho frente al problema climatológico es la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedea), dijo.

La sequía generó graves secuelas en el campo. Foto: Rosalía Nieves | El Sol de San Juan del Río.

Por lo anterior, aseguró que este año habrá una serie de afectaciones en el campo de San Juan del Río, pues poco se tiene de maíz y frijol, por lo que será hasta en las próximas semanas cuando los productores comiencen a cuantificar el total de hectáreas con producción, toda vez que casi nadie sembró.

Indicó que a finales del 2023 se realizará un estudio de los daños y afectaciones registradas en los cultivos del municipio, con la intención de conocer el monto de pérdidas económicas por esta causa, toda vez que van cuatro años en los cuales el campo registra este tipo de siniestros.

Finalmente agradeció el apoyo que hasta el momento ha logrado otorgar por parte del gobierno estatal y municipal, pues aunque ha sido en reiteradas ocasiones, afirmó que ha sido insuficiente para impulsar en su totalidad el campo, por lo que se espera el 2024 con mejores resultados.