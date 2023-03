Sequía “golpea” a gente de El Coto en San Juan del Río

La sequía que se observa en casi todo el estado de Querétaro también ha tenido estragos en la comunidad de El Coto, toda vez que el cuerpo de agua que ahí se encuentra está casi seco, afectando a productores del campo, así como a personas que tienen animales de granja para quienes este sitio funcionaba como abrevadero, aseguraron habitantes de esta comunidad

En recorrido por la localidad, Piedad, una habitante del sitio, señaló a El Sol de San Juan del Río que la sequía la afectado directamente, pues el que no haya agua en el bordo que se localiza en este lugar, ha propiciado que dé de beber a sus animales en su hogar, lo que a su vez le ha generado un gasto considerable, pues los montos en el recibo del servicio del agua son altos

“Pues en los últimos ha estado, así como se ve, con bien poquita agua. Ha sido muy difícil porque como los animalitos son los que toman agua ahí pues ahorita como está todo seco ya no toman nada, ahí ya casi es puro lodo y pues no toman de agua (…). Yo tengo animalitos y mejor les doy de tomar en mi casa porque luego ni quieren tomar en el bordo”, comentó.

Recordó que en los últimos tres años la sequía en este sitio se ha agravado, pues, dijo, anteriormente el bordo se llenaba a su máxima capacidad o no bajaban del 60 por ciento. Hoy en día, estimó, este cuerpo de agua se encuentra en un 20 por ciento, lo que refleja claramente las consecuencias de la falta de lluvias en el municipio.

Añadió que además de funcionar como abrevadero para los animales, el líquido que se resguardaba en este bordo también era empleado para regar algunas de las milpas que se encuentran en las inmediaciones de la comunidad. Sin embargo, puntualizó, al no haber suficiente agua para ello, los productores de temporal siembran, pero ya no cosechan como años atrás.

“Ahorita ya son como tres años que se ha quedado así el bordo. Años de más atrás siempre se llenaba o sí bajaba, pero no mucho como ahora. Ahorita tiene unos tres años que pues el agua ya no llega, ya no llueve y el agua ya está muy abajo (…). También lo usaban los que siembran para el riego, pero ahorita ya van también como unos tres años que, sí siembran, pero la cosecha ya no se les da como debe de ser”, apuntó.

Añadió que años atrás ella y su familia también pescaban en este lugar para su propio consumo, pero debido a las condiciones que se encuentra este cuerpo de agua, han dejado de hacerlo.

Finalmente, de acuerdo al Monitor de Sequía México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), San Juan del Río es uno de los 11 municipios en el estado que registra sequía severa. Según los datos de esta instancia, cinco demarcaciones más están catalogadas con sequía moderada y dos con la categoría definida como anormalmente seco.