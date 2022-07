Sigue grito de justicia tras el ataque de dos perros: Silvestre

Con pocos recursos económicos, lapsos de pérdida de memoria y medicamentos muy caros, es como pasan las horas el señor Silvestre Cruz Martínez, quien hace un mes fuera víctima del ataque de dos perros en la zona centro de Amealco de Bonfil, razón por la que consideró que ha sido muy lento su proceso ante la Fiscalía General del Estado.

Señaló que ahora que ya está más consiente, sus heridas han cobrado relevancia puesto que, para sentirse mejor, necesita medicinas que cuestan mucho dinero, y que al no poder ir a trabajar, los ingresos en su hogar son severamente limitados, aunado a que el dueño de los perros aun no se ha hecho responsable de lo acontecido.

“A veces no tenemos ni que comer y con tortillas nos alimentamos y sopita, me tomaron declaración en la Fiscalía del estado, pero no ha pasado nada, van muy lentos y no tenemos como mantenernos, a veces desconozco a mis hijos se me va la memoria, es una situación muy difícil la que pasamos”.

Relató que los primeros días, cuando estuvo en el hospital, personal de la FGE le tomaron declaraciones de cuando sufrió el ataque de los dos canes, y que desde entonces lo único que pide es que se haga justicia y que el dueño se haga responsable.

La victima mencionó que previo al ataque, él desempeñaba dos trabajos, por un lado en la empresa Champimex y también ayudando en un negocio de carnitas, siendo así, el jefe de familia, por lo que su preocupación se acentúa aun más, al no poder mantener a los miembros de sus casa.

Finalmente, declaró que el Municipio de Amealco, lo ha estado apoyando con el traslado para las citas que tiene en el hospital de Querétaro y le brindarán las terapias necesarias a través del sistema municipal DIF, pero que, requiere tener una vida digna.