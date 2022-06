Silvestre, hombre atacado por perros, es víctima del dolor y la injusticia

Dolores intensos de cabeza, lapsos de amnesia, ansiedad y sin dinero suficiente, es como han pasado las horas del señor Silvestre, luego del ataque que sufrió el pasado fin de semana por parte de dos perros en la zona centro del municipio de Amealco de Bonfil, indicó Elena Licea Hernández, esposa de la víctima.

Refirió que el señor en ratos esta consiente, pero hay otros en los que no la reconoce y sufre de ansiedad para querer salir corriendo del hospital de La Pradera, municipio de El Marqués, sitio al que lo llevaron desde el domingo para operarlo y salvarle parte del rostro y extremidades en las que tenía serias mordeduras.

Explicó que de acuerdo con lo que le han dicho los especialistas, no hay para cuando su esposo pueda salir del nosocomio, puesto que se le deben desinflamar algunas heridas, sobre todo la de brazo para poder hacer la reconstrucción y saber qué secuelas van a quedar.

“De ayer (martes) para acá, dice que le duele mucho la cabeza, despertó y me dijo: ¿quién eres tú?, no me conoció, y me decía ya vámonos para la casa porque no quiero estar aquí, come muy poco y devuelve el estómago. Su mano no la mueve, el doctor me dijo que nos prevengamos con ropa”.

AUTORIDADES

Licea Hernández refirió que por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), aun no se han acercado con ellos para saber cómo van con las indagaciones para que haya justicia sobre los hechos, de los cuales, dijo, no es la primera ocasión.

Además, agregó que el dueño de los animales no se ha acercado para hacerse responsable, acción que lamentó, ya que, el señor Silvestre es el sustento de su casa y su economía se ha visto lastimada en demasía al grado de no tener para pasajes ni alimentación.

Finalmente dijo que tampoco ha recibido apoyo de parte de la administración municipal, más que del diputado Uriel Garfias Vázquez, quien la apoyó a subsanar cuestiones de movilidad hacia la capital.