Sin drenaje tres colonias de La Estancia

Una de las principales necesidades que presenta la comunidad de La Estancia, en San Juan del Río, es la falta de drenaje en las colonias Linda Vista, Ampliación Lomas y Nueva Esperanza, de manera que se están haciendo las gestiones correspondientes para consolidar esta obra y dotar de este servicio a cientos de familias, afirmó la delegada municipal, María Iris Patricia Olvera Jaramillo.

Estimó que más de 800 familias son las que carecen de este servicio básico en estos sectores de la comunidad, situación que se ha vuelto un problema, pues cada determinado tiempo deben de hacer el desazolve de las fosas sépticas con las que cuentan, lo que implica un gasto que impacta directamente a la economía familiar. Además, dijo, también representan un riesgo a la salud de las personas.

Refirió que si bien existe la necesidad de rehabilitar calles en la localidad, para la actual administración de la Delegación Municipal lo prioritario es atender y buscar las vías para solucionar la falta de drenaje, toda vez que este es un servicio básico al cual deben de tener acceso por derecho las familias.

“En obra pública, principalmente, el mayor problema es el drenaje. Antes que una calle me gustaría que mi comunidad ya no pagara el desazolve de sus fosas, que se les brindará el servicio de drenaje, que se ampliara la red. Esa ha sido nuestra mayor preocupación. Ahorita las que carecen del servicio son las colonias Ampliación Lomas, Linda Vista y Nueva Esperanza, no tienen drenaje, es un sector grande”, comentó.

Detalló que este año reforzarán los trabajos para buscar las gestiones ante las instancias competentes, a fin de que atender este problema que se ha vuelto una exigencia entre los vecinos que habitan estas zonas. Añadió que si bien se han tenido acercamientos con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), aún no se ha llegado a nada formal.

Explicó que las zonas que carecen de este servicio son aquellas que en los últimos años han tenido un crecimiento constante, ante la llegada de personas que han optado por edificar sus viviendas en la comunidad de La Estancia.

“En algún momento nos acercamos a JAPAM, ahorita está en una restructuración y ya no hemos podido platicarlos. El tema va a ser nuestro fuerte. Las calles también las necesitamos, pero si arreglamos una calle y no tiene drenaje, pues de nada sirve. Entonces, este año es ir y buscar el drenaje para las familias de estas zonas. Ya después lo que venga, pues será bienvenido”, subrayó.