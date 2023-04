Sin inseguridad en Palmillas, asegura subdelegado

Dentro de la comunidad de Palmillas no se presenta ningún hecho de inseguridad, pues no se han registrado robos a casa-habitación o de ganado, ni tampoco algunas otras prácticas como el narcomenudeo. En ese sentido, no se tiene este tipo de problemas que pudieran aquejar a sus habitantes, aseveró el subdelegado municipal de este sitio, Norberto Olguín Romero.

Refirió que en un año y medio no se han presentado incidencias delictivas al interior de la localidad que pudiera quitar la tranquilidad en la que viven los habitantes de este sitio. Respecto al narcomenudeo, indicó que si bien dentro de Palmillas no existe, esta incidencia sí se puede presentar sobre la Carretera Federal México-Querétaro (autopista 57).

Afirmó que quienes comenten este delito sobre la vía federal son personas ajenas a la comunidad, quienes se trasladas hasta las inmediaciones de Palmillas para vender distintas sustancias. Sostuvo que ninguna persona de la localidad está involucrada dentro de estas prácticas. Además, los pobladores de la comunidad no se ven enredadas en conflictos con quienes acuden a las inmediaciones de la comunidad a comerte este tipo de delitos.

“En la seguridad aquí en Palmillas no tengo así, por ejemplo, robos a casa-habitación, robo de ganado; porque había más de ganado (…). Narcomenudeo a lo mejor sí se da, pero en la carretera, o sea en lo que es la comunidad no. Y los que hacen sus bisne ahí en la carretera pues no es gente de aquí, es gente que viene aquí a hacer sus cochinadas, pero no se meten con la comunidad ni nosotros con ellos. O sea, no tengo nada de ese tipo de problemas”, subrayó.

Indicó que toda la comunidad cuenta con servicio de alumbrado público. Incluso, puntualizó, recientemente se colocaron dos lámparas en el puente del acceso a la localidad sobre la autopista 57.



“Ahorita estamos al cien. De hecho, ahorita acabo de poner dos aquí en el puente, dos que faltaban ahí en una oscuridad (…). También estamos bien en todas las calles con alumbrado público”, apuntó.