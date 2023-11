Sin sobreexplotación de pozos: JAPAM

A pesar de la sequía que se presenta en el territorio de San Juan del Río, no existe una sobreexplotación en los pozos de agua que tiene a cargo la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM). El fenómeno que se presenta es un aumento en el consumo del líquido por parte de las personas, dio a conocer el director general de este organismo, Gabriel Nicolás Figueroa Uribe.

Indicó que siempre que se entra en una época de estiaje existen afectaciones, pues empieza a escasear el agua debido a que las personas utilizan más líquido de lo habitual, ya sea para realizar tareas domésticas, de aseo o para dar de beber a animales de granja. Afirmó que el incremento en el consumo de agua es normal cuando existen estas temporadas donde las lluvias no aparecen en su ciclo.

“Siempre que hay una sequía, siempre que estamos en la temporada de estiaje, siempre tenemos afectaciones (…). Por sencillas razones, escasea el agua, nosotros usamos más agua en nuestras casas normales. Simplemente, voy a poner un ejemplo, mi madre tiene muchas macetas en la casa y pues muchas a veces no las riega porque no manda el agua el cielo y cuando no hay agua de cielo (…) empieza a regarlas con el agua normal. Entonces eso hace que haya más consumo de agua”, comentó.

Reiteró que los productores pecuarios recurren a dar de beber a sus animales agua del grifo, toda vez que las presas y bordos se han secado ante la falta de lluvias en el municipio. “Vamos al caso del campo. En el campo también hay sequías, hay normalmente los bordos, las presas, los abrevaderos de los animales. Entonces, cuando los sacan a pastar y ver que no hay agua, cuando regresan a los corrales, pues tienes que proporcionarles agua”, dijo.

De acuerdo con el Monitor de Sequía de México, instrumento de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la primera quincena de octubre, San Juan del Río presentó una sequía extrema, categoría en la cual ha estado desde agosto pasado. Según la información de esta instancia, 12 de los 18 municipios del estado se encuentran con sequía extrema.

Ahora bien, Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros y San Joaquín fueron ubicados en la categoría de sequía excepcional, la cual se define como “pérdidas excepcionales y generalizadas de cultivos o pastos, riesgo excepcional de incendios, escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos, es probable una situación de emergencia debido a la ausencia de agua”.