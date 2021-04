Sin utilidades 57% de los trabajadores sanjuanenses

La Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) este año se verá afectada por la pandemia de Covid-19, derivado de la baja productividad que se tuvo en las empresas de San Juan del Río, advirtió el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en la región, J. Santos Nemesio Alonso García.

Estimó que el 57 por ciento de los agremiados a la CTM en la región se quedarán sin el pago de las utilidades por los efectos de la emergencia sanitaria en el sector empresarial, por lo que las industrias buscan algún tipo de mecanismo de apoyo para su fuerza laboral, a fin de evitar afectación en su economía.

Local Industrias pagarán en tiempo y forma

Aunque este beneficio está plasmado en la Ley Federal del Trabajo, afirmó que se debe entender la falta de trabajo que el año pasado se registró a causa de la pandemia, con pérdidas millonarias entre las empresas, por ello, algunas en algunas de estas ya han manifestado su condición financiera y falta de dinero para cumplir con esta prestación.

“Ya se estuvo viendo con los trabajadores que en virtud de la actual situación de estar descansando y días sin trabajo, no hay utilidades, ellos ya están conscientes de que no hay utilidades, yo estimo que son unos cuatro mil trabajadores a los que no pagarán esta prestación porque no hay dinero”.

El cetemista comentó que mientras transcurre el mes de abril, las empresas buscarán estrategias de apoyo para los trabajadores, incluyendo días de descanso, ante dicha situación, ya que no cuentan con la solvencia económica para efectuar el pago de las utilidades.