Sitúan a estación de bomberos como un referente nacional

Las instalaciones de la nueva estación central del Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Juan del Río son un referente a nivel nacional, ya que cuentan con equipamiento altamente sofisticado, además de que cumplen todas las normas que requiere un estación de bomberos para su operatividad, afirmó el presidente de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos, Marco Antonio Sánchez Guerrero.

Destacó la inversión realizada por el Gobierno Estatal para la construcción de esta nueva central, con la cual se pretende mejorar los tiempos de respuesta de los siniestros que puedan ocurrir en el municipio, especialmente los que se suscitan en la Carretera Federal México-Querétaro.

En ese sentido, apuntó que el modelo de inversión pública a la corporación de bomberos que implemento el Gobierno Estatal debe de ser replicado en otras entidades del país, ya que, aseveró, invertir en un cuerpo de emergencias como este representa invertir en la seguridad de la ciudadanía.

Local Encabeza Kuri inauguración de Estación de Bomberos de SJR

“Yo creo que Querétaro y San Juan del Río está dejando, como decimos coloquialmente, ‘el traje muy grande’ para muchos estados y para muchos municipios y yo creo que este es el ejemplo que se debe de seguir. No es una adulación, es una realidad lo que estamos viviendo. Hay mucho que hacer todavía, pero obviamente esto marca un antes y un después para las y los bomberos de México”, comentó.

Asimismo, detalló que las instalaciones de la nueva estación central del Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Juan del Río cuenta con espacios adecuados y dignos para la labor de los elementos que integran esta corporación, así como para su esparcimiento, toda vez que, aseguró, en muchas de las ocasiones los bomberos necesitan de un área para reponerse del estrés postraumático que es generado por los servicios que atienden.

“Prácticamente se dignifica no solo la estancia, no solo las áreas para poder tener las unidades, sino también, muchas veces lo que no se ve es que las y los bomberos después de un servicio sufren estrés postraumático por todo este tema y tener áreas que puedan dignificar es sencillamente increíble”, declaró.

Local

Por otra parte, expresó que es necesario visibilizar la labor de los bomberos, a fin de que desde los tres niveles de gobierno destinen recursos a las corporaciones del país, a fin de atender las necesidades que tiene este sector en diversos rubros.

Finalmente, refirió que se debe de tener una responsabilidad compartida entre sociedad, gobierno e instituciones, como bomberos, a fin de trabajar en favor de la ciudadanía y de apoyar a aquellos hombres y mujeres que arriesgan sus vidas para proteger la de otros.