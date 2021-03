Solo uno de 10 agresores es castigado

Solo uno de cada 10 agresores denunciados por mujeres es castigado en el municipio de San Juan del Río, dio a conocer Evelyn Tejada Sinecio, titular de la Unidad de Víctimas de Violencia de Género de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

En el marco del Día Internacional de la Mujer, señaló que aún existe un arduo trabajo por realizar para garantizar seguridad y justicia para quienes viven violencia en cualquiera de sus modalidades, siendo la psicológica, económica, sexual y física, las más frecuentes, además de identificarse como detonante de la mayoría de estos casos el consumo de alcohol.

Detalló que a pesar de los importantes avances que se han tenido para visibilizar la violencia y crear consciencia sobre el tema, aún se requiere mayor coordinación entre organismos y autoridades, ya que el proceso para que una mujer decida actuar en contra de su agresor requiere de apoyo psicológico y acompañamiento emocional, porque en ocasiones desisten ante el desgaste emocional y lo tardado de los trámites para recopilar pruebas de los casos.

“Podría decir que a razón de un caso por cada 10 llega a un procedimiento adecuado, pertinente, oportuno, pero de los 10 es un problema multifactorial, que por una cuestión como no tener solvencia económica o tener una codependencia emocional hacia la persona genera temores, o bien, que la red de apoyo de familiares y amigos cercanos no le permitan ese apoyo, entonces poco a poco se va diluyendo este procedimiento y no llegan a término, sin embargo, no por eso las mujeres dejan de sufrir ni de ser violentadas, viven peor su temor y se sienten culpables de poner una denuncia”.

Una de las graves problemáticas que actualmente se enfrentan no solo en San Juan del Río sino en todo el país, detalló la especialista, es que a nivel estatal todavía no hay una coordinación estructural de estrategia de atención entre las instancias que tienen que atender estas denuncias.

“En esos momentos la mujer se siente de verdad vulnerable, se siente en un posible ataque a su vida, su persona, su integridad, y el problema es que cuando solicita esta denuncia si se requiere de tomar un camino muy determinante y le cuesta mucho trabajo tomarlo porque las instancias correspondientes, la autoridad, debe seguir un protocolo, pero este protocolo a veces no es tan fácil para poder determinar una medida cautelar, una medida emergente para salvaguardar la vida de las mujeres”.

Consideró que en la actualidad se vive un despertar generalizado sobre la importancia de no permitir la violencia y el abuso, y en el caso particular de San Juan del Río, se nota una mayor participación de las mujeres para no permitir este tipo de casos.

“La mujer sanjuanense tiene una ligera tendencia a atreverse a denunciar, a abrir la boca para levantar la voz y decir y contar, dar cuenta de lo que le acontece al interior de su familia, de sus relaciones laborales, de lo que le pasa en la calle en el trabajo, y sin duda lo está haciendo con una tendencia cada vez mayor”,

Llamó a quienes viven violencia a acercarse a los organismos como el Instituto Municipal de la Mujer, la Unidad de Víctimas de Violencia de Género, el Colegio de Psicólogos, la Fiscalía General del Estado, e incluso al 911 para pedir ayuda inmediata en caso de sentirse en riesgo.