Son cuatro los sanjuanenses muertos en EU

En lo que va del año, cuatro decesos de migrantes originarios de San Juan del Río se han registrado en Estados Unidos, motivo por el cual, se ha brindado apoyo para su cristiana sepultura en el municipio.

Lo anterior lo dio a conocer la regidora de la Comisión de Trabajadores Migrantes sanjuanense, Fabiola Pérez Valenzuela, quien optó por omitir el nombre de las comunidades sanjuanenses de donde eran originarios los connacionales, debido a la molestia que genera entre las familias por el duelo que viven, sin embargo, afirmó que por parte del área que coordinada se apoyó con trámites para la cristiana sepultura de los fallecidos.

Local Buscan regular estancia de migrantes

“A la Comisión que presido solo se han reportado cuatro migrantes de San Juan del Río fallecidos en Estaos Unidos, el último, fue un señor, pero en total han sido tres hombres y una mujer y las familias no dan a información, me han hablado muy enojados para decirme que es una falta de respeto decir de donde son por el duelo que viven, pero de los que yo he apoyado son solo cuatro migrantes”.

No precisó el lugar ni edades de los connacionales muertos, sin embargo, afirmó que a medida de lo posible por parte de la Comisión de Trabajadores Migrantes se brinda ayuda a quien lo solicite, a fin de agilizar el proceso de repatriación de los restos mortales así como de inhumación.

Finalmente no descartó que haya más muertes de paisanos en la Unión Americana, sin embargo, mencionó que no todos se registran en la Comisión de Trabajadores Migrantes toda vez que las familias se hacen cargo de los gastos funerarios para su traslado a San Juan del Río.