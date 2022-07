Sospechoso de "viruela del mono" en Querétaro sería varicela

La secretaria de Salud del estado, Martina Pérez Rendón, aseguró que el caso sospechoso de viruela símica que se presentó en Querétaro estos días, está descartado; se estima que pudiera ser varicela.

"Está negativo, su resultado es negativo, está bien, no hay más casos en su domicilio y está descartado", dijo la secretaria al señalar que no se tiene algún otro caso sospechoso en la entidad queretana.

Sobre este caso, dijo que están esperando los resultados del estudio sobre varicela que realiza el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE). Mencionó que este tipo de lesiones se pueden presentar también por una alergia o una reacción a algún producto.

"Estábamos esperando también que el INDRED iba hacer diagnóstico de varicela, no tenemos aún el resultado, pudiera ser también varicela", dijo.

Señaló que desde la primera alerta, la entidad cuenta con los protocolos para atender casos de viruela símica, y de haber un caso positivo, se atendería en la institución de donde el paciente sea derechohabiente.

HOSPITAL GENERAL NO REGISTRA FALLAS

La secretaria de Salud en el estado, Martina Pérez Rendón, aseguró que no hay fallas estructurales en el nuevo Hospital General de Querétaro, y que las lluvias del pasado miércoles no afectaron la atención a los pacientes.

"Hubo una tapa que se levantó y no permitió que el agua drenara de manera adecuada, eso ya se corrigió y esperamos que no vuelva a suceder. No hay filtraciones", explicó al puntualizar que el agua que brotó fue de lluvia, y no de drenaje.

Aseguró que el agua no entró al hospital, se limpió de manera inmediata y se resolvió el problema. Afirmó que desde que se construyó el hospital hubo un estudio de mecánica de suelo y no registra fallas estructurales:

“Aquí lo importante es que la gente sepa que no hay afectación a la atención de los pacientes, si ustedes vieron fue sobre los pasillos, nunca en las áreas de hospitalización, no se detuvo la atención, se resolvió de manera inmediata”, dijo.