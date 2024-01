Sustituye JAPAM red de drenaje en colonia Indeco

Con la finalidad de darle paso a las mejoras para el flujo del drenaje en la colonia Indeco, en San Juan del Río, actualmente, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) lleva a cabo la sustitución de del mismo en la arteria denominada Calle 12.

De esta manera lo dio a conocer Gabriel Figueroa Uribe, director de este organismo, al puntualizar que el drenaje se encontraba colapsado y que era necesario que se trabajara lo antes posible para garantizar la sanidad en las decenas de familias que viven en esta zona del Oriente de la ciudad.

Comentó que los trabajos se van a llevar aproximadamente dos semanas, y que van a hacer con un beneficio a largo plazo y que es por ello que los trabajadores de la JAPAM no han frenado sus actividades para que a más tardar la siguiente semana quede listo.

“Es solamente una calle, se está haciendo lo menos de afectación, porque nosotros cuando hacemos esa sustitución, el drenaje ya está colapsado y no han tenido problema para el abasto por el momento, lo que estamos haciendo es cambiar la tubería del drenaje, pero no es que se vean afectados por la cuestión de las aguas residuales”.

El funcionario indicó que, a veces, por el paso del tiempo y el crecimiento de la población, llega a suceder que los drenajes se colapsen y que es cuando vienen las sustituciones y ampliaciones para hacer frente a este reto que se registra sobre todo en el Oriente de la ciudad.

“Esperemos que no haya ningún contratiempo para llevarla a cabo, y nosotros no llevamos a cabo ninguna obra, si no estamos seguros de los tiempos y que tengamos lo necesario para realizarla satisfactoriamente”.

De esta manera, manifestó que, en coordinación con el alcalde, Roberto Carlos Cabrera Valencia, se han estado planificando otras acciones para la sustitución del drenaje no solo en aquella colonia, sino en el centro, en donde la infraestructura llega a ser obsoleta por los materiales, o bien, todo lo que ha crecido en las décadas recientes.

Por lo anterior, Gabriel Figueroa Uribe, llamó a la población a tener paciencia para cuando se ejecutan este tipo de obras que ayudan a la sanidad de las aguas residuales.