Taxis foráneos truenan a locales

Taxis provenientes del Estado de México e Hidalgo quitan a taxistas de San Juan del Río, hasta 90 servicios diarios hacia municipios de estas entidades vecinas, situación que encaja en la irregularidad y afecta directamente la economía del sector local, dio a conocer el presidente de la Unión de Taxistas de la Central de Autobuses de esta demarcación, Camerino Castorena Hernández.

Manifestó que si bien esta práctica lleva años en la Central de Autobuses del municipio, en el último año se ha observado un incremento de la misma, lo que ha propiciado pérdidas económicas considerables a los taxistas locales, pues ya no realizan viajes hacia sitios ubicados en los estados circunvecinos.

Local Taxistas restringen viajes nocturnos a foráneos

Dijo que se ha observado la presencia de taxis proveniente de Aculco, Polotitlán, Acambay, Atlacomulco, Estado de México, así como de Huichapan, Hidalgo. De acuerdo con la ley, este tipo de transporte público no puede operar fuera de su demarcación. Para hacerlo es necesario un lugar fijo en la vía pública, previamente autorizado por el municipio donde se pretende operar.

“A nosotros, nada más en la Central, yo creo fácil nos quitan diario entre unos 80 y 90 viajes hacia lugares de este lado como Huichapan, Aculco, Polotitlán. Entonces, ya no nos ocupan para allá y pues eso nos ha afectado bastante porque teníamos ahí una entrada económica importante con los clientes de estas zonas. Ahorita, pues ya no lo hay por esta situación”, comentó en entrevista.

Señaló que si bien se ha hecho un llamado a la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) para intervenir en la materia y sancionar a los taxistas foráneos que incurren en esta práctica, hasta el momento no se han obtenido repuestas. En ese sentido, destacó que lo anterior deja entrever una falta de voluntad de la instancia estatal para resolver el problema.

Asimismo, aseveró que en administraciones municipales pasadas tenían un contacto constante con el regidor presidente de la Comisión de Transporte y Vialidad del H. Ayuntamiento de San Juan del Río, lo cual no ha sucedido durante el actual periodo. Incluso, afirmó que desconocen quién es la persona que está al frente de esta comisión, pues nunca se ha acercado a la organización que encabeza.

“Ahorita realmente no estamos viendo cosas positivas para nosotros, todo sigue empeorando en esa situación del "pirataje". Creo que no hay la disposición de las autoridades para ver este tema. Nosotros anteriormente teníamos aquí un regidor del transporte y en este momento no conocemos quién sea el regidor en esta administración. Antes sí teníamos un regidor que nos llevaba hacia lo que era el instituto del transporte y ahorita no sabemos quién sea”, apuntó.