Tiene el PAN “buena baraja”

El Partido Acción Nacional (PAN) cuenta con una buena “baraja” de perfiles para distintos cargos locales y federales, de cara al arranque del proceso electoral 2023-2024, destacó Guillermo Vega Guerrero, diputado coordinador del grupo parlamentario del PAN en la LX Legislatura.

El panista mencionó que en el caso de la capital se cuenta con perfiles como Guadalupe Murguía Gutiérrez y Felipe Fernando Macías Olvera, en San Juan del Río como Roberto Cabrera Valencia y Germaín Garfias Alcántara, o en El Marqués a Rodrigo Monsalvo y Verónica Galicia.

Local Propone Kuri al PAN mirar a la ciudadanía

Asimismo, refirió que en el caso de Corregidora se tienen perfiles como Rafael Montoya Bolaños y Josué Guerrero Trápala, mientras que para el Senado están Roberto Sosa Pichardo, Luis Bernardo Nava Guerrero y Agustín Dorantes Lambarri.

“A nivel Querétaro veo una buena baraja de candidaturas, es decir, aquí veo bien a la capital, San Juan del Río, Corregidora, El Marqués, en los principales municipios ya se ve la efervescencia, en el Senado, es decir, estamos trabajando y hay cuadros”, indicó.

Señaló que a nivel local continúa con la visión de que el PAN contienda solo con el objetivo de que el partido tenga libertad de manifestación; sin embargo, enfatizó que, de optarse por la alianza local, como panista solicitará que no existan condicionantes de principios, valores y esencia en la conformación de la plataforma electoral.

“Yo defensor de que el PAN vaya solo, pero entiendo que no estamos exentos de entrar en una cuestión federal donde el PRI o el PRD pueden condicionar lo federal a cambio de que en los estados haya alianza, preferiría en lo personal que concurriéramos solos en las elecciones, pero entiendo que también puede haber en términos federales una presión para tratar de generar alianza”, expresó.

Vega Guerrero precisó que a nivel nacional se visualizaban un panorama negro en la constitución del Frente Amplio por México y subrayó que Xóchitl Gálvez es una gran opción que podría aglutinar los esfuerzos de la oposición y de las más de 70 organizaciones cercanas al Frente Amplio Opositor. Además, refirió que como panista creía en Mauricio Kuri como opción para encabezar al frente opositor.

“Me gusta saber que contamos con la presencia (de Xóchitl); yo siempre fui un defensor de que el propio gobernador Mauricio Kuri le entrara a esta contienda, pero entiendo que también ya se manifestó por el no, porque va iniciando prácticamente su gobierno, pero su perfil era un perfil muy atractivo, muy echado para adelante, muy honesto en cómo se dirige; entones, creo que está saliendo el sol para la oposición”, añadió.

Externó que el blanquiazul continuará trabajando para cambiar la narrativa pública de que Morena es el cambio que necesita México; sin embargo, apuntó que, por ejemplo, en lo local continuarán recorriendo las calles para convencer a la ciudadanía de que el PAN es la opción de cambio.

A meses de arrancar el proceso electoral, Vega Guerrero instó a sus compañeros de partido a desahogar los pendientes de sus comisiones legislativas y puntualizó que, si tienen interés de contender en el 2024, para buscar la reelección u otro cargo, deberán pedir licencia y llamar a sus suplentes para no descuidar el trabajo en la LX Legislatura.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Hay que cerrar fuerte y lo más importante es no distraernos, el proceso electoral no ha iniciado, seguir trabajando y seguir siendo productivos. Mi postura personal y como coordinador del grupo legislativo del PAN tiene que ver en dos sentidos, no hay margen para desatender tus responsabilidades con ningún pretexto de candidaturas y, en su dado caso, pedirles que entren los suplentes, para eso existe la figura de los suplentes”, comentó.