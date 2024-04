Transporte en La Valla: un servicio estancando

Las acciones para resolver los problemas que presenta el servicio del transporte público en la comunidad de La Valla, en San Juan del Río, se han estancado, pues a pesar de los numerosos reportes que se han realizado, la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) no ha actuado para dar soluciones, señaló el delegado municipal del sitio, Jacobo Hernández Ibarra.

Refirió que hasta la fecha los problemas con el transporte público persisten, situación que ha generado molestias y fastidio entre los usuarios. Indicó que desde el inicio de su administración como autoridad auxiliar se han hecho las gestiones correspondientes en busca de mejorar el servicio. Sin embargo, apuntó, hasta la fecha esto ha sido en vano, pues la instancia competente no ha realizado acciones contundentes para corregir la problemática.

Mencionó que a diferencia de la Zona Metropolitana del estado, donde se han invertido millones de pesos para mejorar el sistema del transporte público, La Valla ha quedado rezagada y ese mismo servicio se ha estancado, lo que ha hecho que los problemas perduren y, en consecuencia, generen afectaciones a los cientos de usuarios que usan ente medio de transporte para ir a sus obligaciones, desde lo escolar hasta lo laboral.

“Si vemos en la capital del estado y en la Zona Metropolitana, hay mucho apoyo, hay unidades nuevas, rutas que están constantemente verificando y que son nuevas. Yo les he dicho, no somos ciudadanos de tercera, somos iguales. ¿Por qué nos tratan de esa manera? Pagamos la cuota que corresponde, pero el servicio no es igual. Entonces, lo vuelvo a decir, es trabajo de la Agencia de Movilidad atender y tomar medidas ante este problema”, comentó.

Detalló que entre las principales deficiencias que presenta el servicio en la comunidad se encuentran unidades en mal estado, incumplimiento de horarios, así como el mal trato de los choferes de los camiones hacia los usuarios. Incluso, añadió que han tenido reportes de habitantes donde alertan sobre algunos conductores que utilizan el teléfono mientras van conduciendo.

Recordó que el año pasado una empresa perdió la concesión para operar al interior de la comunidad. Sin embargo, puntualizó que hasta la fecha no se ha asignado a un nuevo concesionario para que comience a brindar el servicio. Por el contrario, afirmó, se mantienen las unidades que en una primera instancia iban a trabajar de manera provisional.

“Creo que esto ya se ha tardado, tenemos meses con esta situación. Hemos platicado con el director de la Agencia, se han dado las instrucciones para liberar las concesiones que fueron retiradas en su momento, pero hasta ahora desconozco por qué no lo han llevado a cabo. Dicen que hay procedimientos, pero esto ya lleva un año y pues sigue el problema en la comunidad”, subrayó.