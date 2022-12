Transporte golpeado, insumos son más caros

Los insumos para el autotransporte de carga pesada este año han registrado incrementos exorbitantes, tal es el caso del aceite que requieren estas unidades y cuyo costo en enero era de 900 pesos, actualmente se comercializa en mil 900 pesos.

Así lo dio a conocer el coordinador nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C., (AMOTAC), Francisco Leyva Luna, quien mencionó que este año, los integrantes de este sector se han visto afectados por el aumento que se ha dato en varios insumos, el más marcado el aceite que requieren los vehículos para transitar, pero además varias refacciones que han incrementado su costo en 20 y 40 por ciento.

“Aceites, refacciones y todos los insumos, han incrementado muchísimo, como todo, el costo del aceite por ejemplo aumentó a más del 100 por ciento en lo que va del año, por ejemplo, en enero estaba en 900 pesos y ahora está a mil 900 pesos”.

Leyva Luna dijo que este tipo de aumentos ha provocado mermas en las ganancias de los transportistas, pues se trata de gastos necesarios para su labor, siendo ellos mismos quienes tengan que soportar los aumentos para evitar la falta de trabajo.

“Apenas nos estamos reactivando, al 100 por ciento no estamos, pero con estos aumentos si hemos visto mucha afectación a las ganancias, porque para todo hay aumentos, en estos insumos que son esenciales para nuestra actividad, no hay mucho para nosotros, no podemos circular con una unidad que no tenga todo bien”.

No descartó que para el 2023, este tipo de incrementos continúen, debido a que no ha parado desde que comenzó el año, por ello, los transportistas analizarán las posibilidades de aumentar el costo de sus servicios con la finalidad de contar con un margen de ganancias ante este tipo de situaciones que se han registrado este año.