Transportistas disminuyen actividades en Guanajuato por inseguridad

El coordinador de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C., (AMOTAC), Francisco Leyva Luna, aseguró que esta agrupación disminuyó sus actividades en el estado de Guanajuato, tras la ola de violencia registrada en los últimos tres años, activando como medida preventiva la suspensión de fletes en horarios nocturnos.

Tras lamentar la muerte del operador sanjuanense ocurrida en Cortázar, Guanajuato, Leyva Luna no descartó que los integrantes de este gremio suspendan sus actividades en aquella zona para garantizar la seguridad de sus operadores así como unidades ya no es la primera ocasión que se registran este tipo de hechos.

Indicó que la seguridad carretera ha sido una de las principales peticiones de la AMOTAC al Gobierno Federal, instancia competente en ofrecer y garantizar mejor seguridad, sin embargo, pocos resultados y estrategias al respecto se han activado y con un continuo registro de muertes por actos de inseguridad no solo en este punto del país, sino en otros estados como; Veracruz, Puebla y Tlaxcala.

“Los integrantes de AMOTAC no viajan por la noche en aquella zona ni pasan en ese horario por prevención, esta noticia lamentable una vez se presenta, hemos pedido insistido seguridad en la carretera y no se nos ha hecho caso, algunos compañeros desde luego que buscarán no viajar por la noche en este estado ya que en los últimos años se ha considerado como sitio de riesgo”.