Vacunación de menores contra Covid inicia en Colón, Pedro Escobedo y Ezequiel Montes

El registro de niños entre 5 y 11 años de edad para recibir la vacuna contra Covid- 19 en Querétaro se mantiene en un nivel bajo. Se contabilizan 54 mil 500 niños dados de alta en la plataforma.

La vacunación comenzará el 11 de julio en tres municipios de la entidad: Colón, Pedro Escobedo y Ezequiel Montes, luego se extenderá a otros municipios del estado.

La secretaria del Bienestar en Querétaro, Rocío Peniche mencionó que estiman que en la entidad se encuentran 240 mil menores en edad de recibir la vacuna. El registro es solo de un 23 por ciento de los niños.

“En el último corte que tenemos iban 54 mil 500 niños registrados, va bajo el registro, pero estamos atentos ya que aún no hemos iniciado en Querétaro, se espera que inicie el 11 de julio, pero esperaríamos una afluencia mucho mayor”, dijo Rocío Peniche.

La delegada dijo que la baja demanda en las vacunas para menores está directamente asociada a la peligrosidad que puede causar el virus en esta población, ya que el impacto es mayor para una persona de la tercera edad en comparación con un niño. Sin embargo, no descartó que más niños sean inscritos para recibir el biológico.

“No es el mismo caso. Un adulto mayor corre el riesgo de fallecer si atrapa el Covid, ya lo hemos visto, pero un niño no, el riesgo es menor y las vacunas no son santos de devoción de los niños, y por otro lado no representa amenaza de muerte. Pero sería prudente y esperaríamos una afluencia mayor”, mencionó.