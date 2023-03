Vecinos piden regular los estacionamientos en calles del centro

Vecinos de la calle 2 de abril, ubicada en el centro de la ciudad, manifestaron su inconformidad por las viviendas marcadas con espacios para personas con discapacidad sin estar habitadas por los propietarios.

Para evitar represalias por parte de los propietarios de una de las viviendas que está marcada con la señalización en su puerta, pidieron omitir su nombre para quejarse de las actitudes déspotas y prepotentes que el dueño de dicho lugar muestra al percatarse del estacionamiento de vehículos.

Local Piden “mano dura” contra infractores

Los vecinos enfatizaron que si bien, la puerta de la vivienda ubicada entre las calles Marino Jiménez y Fernando de Tapia cuenta con la señalización, la carretera carece de dicha marca, aspecto que pidieron a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), revisar la viabilidad de dicho señalamiento.

“Tiene el anuncio de estacionamiento para personas con discapacidad, el señor del lugar no vive aquí, no está minusválido pero no quiere que se estacionen afuera de su vivienda, no vive ahí, y siempre que ve afuera de su casa carros estacionados le dice a los de tránsito que les aplique la multa más cara, los mismos oficiales le han dicho que no y todo será conforme a la ley, siempre pide a tránsitos y grúas para que quiten los carros, no vive nadie ahí, ahora ahí o dice, es exclusivo para las casa”.

Los vecinos refirieron que en la calle de 2 de abril hay distintos negocios que implica que haya carros estacionados en esa zona, situación que siempre busca impedir el propietario de la vivienda ubicada entre las calles de Mariano Jiménez y Fernando de Tapia, pues en cuanto se entera que hay vehículos estacionados afuera de su casa, llega en otro vehículo para evitar que permanezcan en dicho espacio.

Por lo anterior, es que pidieron una revisión por parte de las autoridades municipales de tránsito, de tal manera que si la vivienda está habitada se respete la señalización para personas discapacitadas, de lo contrario que se actué conforme a la ley.