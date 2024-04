Pudo ser un montaje, dice AMLO sobre encapuchados que increparon a Sheinbaum

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, calificó de propaganda y de ser un montaje el grupo de aproximadamente 8 encapuchados que increparon ayer a Claudia Sheinbaum en Motozintla, Chiapas, para pedirle que atienda la inseguridad y las problemáticas de la comunidad de Comalapa.

“Es muy probable que sea propaganda y entonces sí es muy probable que sea un montaje”, dijo López Obrador en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Ayer, cuando se dirigía a Motozintla, Chiapas, en donde realizó su acto público, un grupo de personas encapuchadas detuvo la camioneta en la que se trasladaba Claudia Sheinbaum. Los encapuchados le pidieron a la candidata presidencial que no se olvide de la frontera y de la sierra de Chiapas. Elecciones 2024 Encapuchados interceptan a Claudia Sheinbaum en carretera de Motozintla, Chiapas

El presidente descalificó los hechos y argumentó que fue muy extraño que llegaran tapados de la cara y vestidos de negro a denunciar algún tema, previo a las elecciones del 2 de junio.

“Es muy probable que sea propaganda porque el que va a ser un planteamiento, ni va encapuchado, ni está grabando”, enfatizó el titular del Ejecutivo.

El mandatario federal aclaró que las personas que increparon a Sheinbaum no iban armadas, como difundieron distintos medios de comunicación y dijo que la candidata de Morena es muy inteligente ante este tipo de situaciones que, consideró buscan desacreditar su gobierno.

“No creo que sea algo grave, es lograr este propósito, ya hasta yo mismo estoy contribuyendo en el amarillismo, la propaganda, no les funcionó narco-presidente, se gastaron 5 millones de dólares en esa campaña y no les funcionó”, dijo López Obrador.

El convoy de la candidata fue detenido por personas encapuchadas, a pesar de que había elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano escoltando a Claudia Sheinbaum Pardo, quien minimizó los hechos y dijo que se trataban de personas que expresaron su sentir sobre la inseguridad que se vive en la zona, misma que "se está atendiendo y se seguirá haciendo".