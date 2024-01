AMLO rechaza desvío de recursos de Notimex a la campaña de Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó este miércoles que se hayan pedido recursos a, la extinta agencia de noticias, Notimex para financiar la campaña presidencial de la precandidata de Morena Claudia Sheinbaum Pardo, como denunció la exdirectora de la entidad, Sanjuana Martínez.

El mandatario pidió pruebas a Sanjuana Martínez sobre sus acusaciones contra la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde y Marath Bolaños, secretario del Trabajo, por supuestamente pedir un porcentaje de las liquidaciones de los trabajadores de Notimex para destinarlas a la campaña de Sheinbaum.

“Creo que no es cierto, conozco muy bien al Secretario del Trabajo. Marath, es un hombre con convicciones, ideales, honesto, y desde luego conozco a la secretaria de Gobernación, con ideales, honesta, incorruptible, y conozco a Claudia”, dijo el presidente.

Al pedir pruebas a su ex colaboradora y periodista, dijo que se apega a tres principios.

"No estoy yo limitado su libertad de expresión, pero tenemos que apegarnos a tres principios que nos guían, no mentir, no robar y no traicionar, cuando hablo de no traicionar es de lealtad”, expresó.

Además, el presidente López Obrador —aún cuando ha sido sancionado por la autoridad electoral por hablar en las mañaneras a favor de Sheinbaum—, dijo que la precandidata única de morena a la presidencia “es una mujer muy inteligente".

Y agregó que mientras se desempeño como Jefe de Gobierno en la Ciudad de México, Sheinbaum Pardo "me ayudó en medio ambiente, estaba de investigadora en la UNAM, es inteligente, es una mujer con convicciones, no cualquiera, desde el movimiento estudiantil, el CEU, y es honesta”.

De igual manera retó a que se investigue el patrimonio de la precandidata morenista.

“Miren, hay cosas que no se pueden ocultar en la vida, una de ellas es el dinero. Es muy sencillo, que se investigue lo que tiene Claudia y se compare”, dijo el mandatario.

“Que se compare con otros, con otras y se van a dar cuenta quién es Claudia. Yo respeto mucho lo que dice esta compañera (San Juana Martínez), pero no comparto. Somos libres y nosotros no censuramos a nadie, por encima de todo está la libertad, no puede haber mordaza, que todos podamos expresarnos, pero eso no significa que no haya posibilidad a la réplica”, recalcó el presidente.