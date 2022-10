AMLO se mofa de la doble ciudadanía del expresidente Carlos Salinas de Gortari

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se burló del expresidente Carlos Salinas de Gortari y dijo que es el “padre de la desigualdad” mientras resaltaba: “Salinas ayer se dio a conocer que ya se volvió español”.

Ayer, domingo, el diario español El País informó que Salinas de Gortari, expresidente de Mexico de 1988 al año 1994, ya goza de doble nacionalidad, mexicana y española, pues el gobierno ibérico le concedió ese reconocimiento en 2021.

Te recomendamos: Carlos Salinas de Gortari obtiene la ciudadanía española

El presidente saco a colación el tema cuando revivió la polémica contra Ernesto Zedillo y Felipe Calderón y expresó:

“A mi me da gusto, porque no les tengo coraje y mucho menos odio (a los expresidentes), pibrecitos, ternuritas, porque estos potentados llegan a un nivel de enajenación que no se dan cuenta de que son mal vistos, porque en efecto antes todo esto se toleraba, saqueaban y no perdían ni siquiera su respetabilidad”.

También aseguró que han sido presidentes que se han manchado, pero que ya fueron juzgados por los mexicanos por haber tomado decisiones en contra del país.

Política Propone AMLO que universidades rindan cuentas para erradicar actos de corrupción

En el caso del expresidente priísta Ernesto Zedillo, el mandatario reprochó que avalara el rescate bancario con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

En referencia al expresidente Felipe Calderón, sostuvo que “se roba la presidencia” y además su secretario de seguridad, Genaro García Luna, pactó con el crimen organizado. Por lo que añadió que la gente los tiene muy bien identificados por su mal proceder.

Gortari obtuvo nacionalidad vía rápida

El diario español El País dio a conocer que el expresidente Carlos Salinas de Gortari obtuvo la nacionalidad española amparado en sus descendientes sefardíes, para el año 2019 terminó de obtener todos los documentos para el proceso, y ahora ya tiene doble nacionalidad, según indican fuentes consultadas por el medio.

Sobre las motivaciones que orillaron al exmandatario de 74 años, oriundo de Nuevo León, este dijo en entrevista para el medio español que "todos los mexicanos tienen derecho por consanguinidad, residencia, matrimonio u otras condiciones a tramitar otra nacionalidad sin menoscabo de la mexicana”.

la vía sefardí es el camino más ráido y efectivo para conseguir la nacionalidad española. En 2015 se creó una ley donde más de 43 mil personas obtuvieron su pasaporte después de que demostraron que sus antepasados fueron judíos perseguidos y expulsados de la Penínusla en el siglo XV.

Sin embargo, este proceso legal encontró algunas trabas hasta apenas unos años cuando el Ministerio de Justicia comenzó a denegar solicitudes. "Algunas comunidades judías y abogados especializados en este trámite acusaron al Gobierno actual de antisemita, pero las denegaciones revelaron un aparente fraude", relata El País.

Fue en 2018 cuando las autoridades detectaron diversos casos de fraude vicnualdos a la obtención de pasaportes españoles lo que afectó en lo credibilidad de las comunidades sefaradíes.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Tras las sospechas, el Ministerio de Justicia comenzó a revisar con más detenimiento los expedientes y descubrió que había miles que no cumplían los requisitos, sin embargo, los documentos de Salinas de Gortari no presentaron irregularidades, lo cual hace sospechar que debido a sus influencias, el exmandatario logró obtener la doble nacionalidad.