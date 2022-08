Insiste AMLO que no hay candidato “tapado” en Morena para 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó este miércoles que no tiene un candidato “tapado” para la elección presidencial de 2024 e instó también en que se acabó el “dedazo” para elegir al abanderado presidencial en el partido que fundó, Morena.

“No hay tapado, no hay dedazo”, subrayó el presidente durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

López Obrador agregó qué muchos se desubican “porque no quieren aceptar que el pueblo manda” y agregó: “Entonces pueden estar arriba ambicionando cargos o peleándose, pero al final quien va a decidir es el pueblo. No voy a decidir yo, porque eso es un cambio muy importante, ya no hay dedazo”.

Al preguntarle un reportero sobre el proceso en Morena para la renovación de órganos de dirección y la elección de candidato presidencial en ese partido que él fundó, dijo que él no interviene en estos procesos, aunque se le insistió que su opinión es importante para determinar candidaturas a lo que respondió: “Sí, mi opinión es muy importante pero es la que estoy dando a conocer mi opinión es que el pueblo manda. No voy a decirlo no voy a decir todos (los aspirantes) son buenos, claro que mejores que los que pueda postular el bloque conservador”, expresó.

“Antes, en la concepción conservadora pues el pueblo no existía la política la hacían los políticos con sus enjuagues, sus acuerdos, ahora no, ahora el protagonista principal es el pueblo, es la gente, entonces pueden estar arriba ambicionando cargos o peleándose, pero al final que va a decidir es el pueblo”, aseguró el presidente.

El mandatario volvió a arremeter en contra de la oposición y dijo que “están perdiendo su tiempo quiénes están pensando que porque son amigos de un influyente (puede aspirar a algo), pues eso puede ser allá en el partido de Claudio X. González pero en un partido democrático que busca una transformación eso no sirve”, concluyó.

Hasta el momento, Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, es el funcionario que más menciones neutrales ha recibido del Presidente, con 114 referencias, y el que ha tenido el mayor número de menciones positivas o reconocimientos, con nueve.

Le sigue Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con 40 menciones neutrales y ocho positivas o reconocimientos a su trabajo.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, tiene hasta el momento 43 menciones de López Obrador, de las cuales cuatro fueron como gobernador de Tabasco y 39 como responsable de la política interna. Las referencias positivas hacia el funcionario por parte del presidente suman seis.