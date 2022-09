Hija de El Che Guevara y Dalai Lama, entre los invitados de AMLO a fiestas patrias

El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró la lista de invitados especiales que recibirá en los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre para conmemorar la Independencia de México.

AMLO proyectó la lista de sus invitados, entre los que destacó: la familia de Luther King; el expresidente de Bolivia, Evo Morales; el ex presidente de Uruguay, José Mujica; la familia de Julian Assange y la hija de Ernesto “El Che” Guevara, Aleida Guevara.

Puedes leer también: Los Tigres del Norte se presentarán en el Zócalo la noche del Grito

También se destaca la asistencia del primer ministro de India, Narendra Modi y el lingüista Noam Chomsky.

“Viene, dejen me acuerdo, la hija de “Él Che Guevara”, sí, ya confirmó, son como 10 invitados, los que me van a acompañar en el Grito y van a estar también en el desfile”, precisó el amndatario.

Política Ebrard presentará en septiembre propuesta de tregua mundial ante la ONU

“Todavía no sé quien no ha confirmado, mañana les digo. Estos son los invitados, pero no están confirmados todos, Chomsky ya está grande”, dijo López Obrador mientras mostró la lista de invitados especiales.

Lista de invitados. Foto: Presidencia

Previamente el presidente hizo una invitación general al público para que acudan a los festejos del Zócalo la noche del 15 de septiembre y recordó que amenizarán el festejo Los Tigres del Norte, mientras recordó que por dos años consecutivos no se han podido celebrar las fiestas de manera masiva por la pandemia.