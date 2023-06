No me voy a poder quejar del piso disparejo: Gerardo Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña oficializó este viernes su registro como aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia de la República y se dijo convencido de resultar ganador de la encuesta.

“Aspiro con toda seriedad a encabezar la coordinación nacional de comités de defensa de la cuarta transformación, estoy convencido de que vamos a lograr esta hazaña colectiva”, dijo.

Lee también: Adán Augusto y Marcelo Ebrard, las corcholatas con más ingresos

Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

El legislador con licencia entregó su carta compromiso de respetar los resultados de la encuesta y su licencia al cargo que ostentaba; sin embargo, no presentó propuestas de casas encuestadoras como el resto de sus compañeros, pues dijo confiar en el proceso: “el compañero presidente dijo que sería garante de la transparencia del método y para mí, con eso es suficiente, la palabra basta”.

Fernández Noroña aseguró que él ha sido quien ha enfrentado más dificultades para llegar a este momento, pues durante muchos meses acusó que sus aspiraciones fueron ignoradas; sin embargo, agradeció la oportunidad de inscribirse en el proceso.

El diputado con licencia dijo que Morena es el hermano rico del Partido del Trabajo, pues dará cinco millones de pesos a sus “corcholatas” para solventar sus recorridos, pero reveló que el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, le garantizó que le van a dar también cinco mdp para sus giras.

“Mario Delgado dijo que somos hermanos, pero Morena es el hermano rico y el PT está medio descobijado en eso; hoy Alberto Anaya está muy generoso, ya me dijo: 'nosotros también te vamos a dar lo mismo para que no hay discriminación', así que no me voy a poder quejar del piso disparejo, me salvó”, indicó.

Fernández Noroña dijo que con una parte de los recursos adquirirá un vehículo para adaptarlo como librería ambulante y lo bautizará como el "Noroñabus", esto como homenaje a su oficio de vendedor de libros.

El diputado con licencia adelantó que arrancará sus recorridos el lunes en Oaxaca, el miércoles estará en Tlaxcala y el sábado en Veracruz.