Guerra electoral: 4T arrebata fondos al INE mientras recibe premios en el extranjero

El presidente Andrés Manuel López aseguró que la reducción de cuatro mil 475 millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) que perfilan aprobar en la Cámara de Diputados no significa que quiera ahorcar al Instituto e ironizó que todavía le queda presupuesto. Por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, reviró que hay una embestida contra la democracia en México, cuando recibió el premio Cátedra de la Democracia que otorga el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica.

“No, todavía le queda (presupuesto al INE). Es que gastan mucho, gastan muchísimo”, respondió el Presidente ayer durante su conferencia mañanera a la pregunta de si la reducción presupuestal es una forma de estrangular al órgano electoral, mientras acusó que en el Instituto había mucho derroche de dinero en seguros médicos, asesores y propaganda.

“Entonces, yo lo veo bien, que ese dinero se utilice en apoyo a la gente y que todo mundo haga un esfuerzo para ahorrar”, subrayó.

El dictamen del presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023 contempla una reducción a los organismos autónomos superior a los seis mil millones de pesos, de los cuales cuatro mil 500 millones serán recortados del INE. Solo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la República (FGR) no tendrán cortes presupuestales.

López Obrador reprochó que se destinen 20 millones de pesos cada año para elecciones, “es el país que gasta más en la organización de elecciones, habiendo tantas necesidades. ¿Por qué los consejeros del INE ganan el doble y hasta el triple de lo que gana el presidente de la República?”, deploró.

Lórenzo Córdova señaló que parte de la crisis que enfrentan las democracias hoy en día tienen que ver con políticas públicas equivocadas, que provocan en la ciudadanía un desapego al régimen democrático.

Recalcó que los ataques a las instituciones electorales desde el ámbito gubernamental, la asfixia presupuestal y los intentos de reforma electoral ponen una potencial crisis a la democracia mexicana.

Sobre el tema de la reforma electoral, Lorenzo Córdova señaló que esta tiene el fin de incrementar el control del gobierno y la captura política de las instituciones, además de que busca socavar el sistema de partidos y erosionar la representación política.

Sobre esto, puso como ejemplo el caso de la CNDH, un órgano de control gubernamental “capturado” desde el proceso del nombramiento de su titular que acotó sus funciones como control del poder y se terminó alineando a la agenda gubernamental.

En tanto, el Presidente cuestionó en su conferencia que los consejeros del INE, así como altos funcionarios gocen de un seguro médico privado: “¿Por qué los consejeros del INE y todos los altos funcionarios de ese organismo tienen atención médica privada? Acabo de leer que ya está por irse el presidente del INE (Lorenzo Córdova) y contrató un seguro que ya no le correspondía”, reprochó el presidente.

Asimismo, recordó que para avalar el presupuesto de egresos del próximo año es suficiente con los votos de sus legisladores oficialistas y aliados, mientras amedrentó con que si no tuviera mayoría con ellos en la Cámara de Diputados, sus opositores le quitarían el presupuesto para sus programas sociales.

“Pero imagínense, si no se tuviese mayoría —y aquí no se necesitan más que mayoría simple, la mitad más un voto—, pero si no se tuviese mayoría, los conservadores nos quitan el presupuesto para los adultos mayores, nos quitan el presupuesto para las becas, nos quitan el presupuesto para los jóvenes construyendo el futuro, nos quitan el presupuesto para el programa Sembrando Vida, nos quitan el presupuesto para que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos”, resaltó.

Pese a haber logrado la victoria electoral hace cuatro años y que su partido domine 21 de 32 entidades de la Federación con sus gobernadores, el presidente sigue acusando al INE de estar al servicio de los partidos de oposición y argumenta que una reforma electoral es necesaria para evitar que se vuelvan a cometer fraudes electorales.

A partir de entonces, el presidente ha mantenido una serie de críticas en contra del árbitro electoral por sus decisiones. En 2021, previo al proceso electoral en Michoacán y Guerrero, el INE negó el registro de los candidatos morenistas Raúl Morón y Félix Salgado, respectivamente, por incumplir trámites legales de registro, lo cual fue otro motivo de descalificación y ataques del presidente y su partido en contra del órgano electoral.

“Quien no reconoce la derrota, inevitablemente coloca a los sistemas democráticos en una situación de tensión inevitable”, dijo al respecto ayer el consejero presidente del INE.

Por otra parte, el mandatario federal retó a sus opositores —quienes convocan a una marcha este domingo por Avenida de la Reforma, en la Ciudad de México, para defender al INE de su iniciativa político-electoral—, a que lleguen hasta el Zócalo capitalino.

Al lanzar el desafío, López Obrador calificó de clasistas y rateros a los convocantes a la marcha y arremetió en contra de los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, “¡cómo no va a convocar Fox a la marcha en contra de nosotros si está molesto!: porque ya no se le dan los 5 millones de pesos de pensión y ya no tiene toda la protección que tenía del Estado Mayor y ya no puede recomendar a nadie y lo mismo el caso de (Felipe) Calderón y todos”, expresó.

“Cómo no van a ser corruptos, cómo no van a ser rateros, si los que impulsan este movimiento (en defensa del INE) fueron los que apoyaron todo el saqueo que se llevó a cabo en los últimos 36 años, 36 años robando, saqueando, convirtieron a México en el País de mayor desigualdad en el mundo”, sostuvo el presidente.

“La gente que vaya que sepa que es una marcha, una manifestación en contra de nosotros por la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo”, dijo López Obrador en referencia a su iniciativa de reforma para desaparecer al INE.

Asimismo, añadió que “todos esos (opositores) aunque vayan a misa los domingos no le tienen amor al pueblo, y son racistas en su mayoría, clasistas, muy hipócritas, o sea que lo sepan, que se sepa bien”, reprochó.

El Frente Cívico Nacional y la organización Unid@s del empresario Claudio X. González informaron que están convocando a una marcha para el 13 de noviembre próximo en defensa de la democracia y el INE, ante el debate en el Congreso de la reforma político-electoral propuesta por López Obrador, la cual plantea, entre otras cosas, la desaparición del INE por un nuevo instituto.

El presidente también hizo un llamado para que sus simpatizantes se queden en sus casas, “que no haya una reunión por mi cumpleaños”, dijo el presidente al recordar que este 13 de novimbre será su cumpleaós y agregó: “Ni voy a estar aquí y no quiero que, por afecto, por cariño, porque sí hay cariño y es recíproco, ahí les voy a mandar por mi Facebook un abrazo, voy a pasarlo en Palenque, me gusta estar ahí.

López Obrador acusó que sus opositores están “agarrando de bandera” todas las causas que estén en contra de su proyecto de transformación, pero concluyó que se va a garantizar la libertad de expresión a quien quiera manifestarse, “así es la democracia, no podemos estar de acuerdo en todo, menos con ellos, como dicen los jóvenes zafo”.

Finalmente consideró que en el fondo, se está dando “una lucha política” entre su régimen y sus opositores, porque ellos quieren que continúe el mismo régimen de corrupción.

“No voy a terminar o no voy a dejar de decirlo, lo que está en el fondo es que quieren seguir robando, porque no tienen llenadera, quieren mantener privilegios y ellos están a favor —que se escuche bien y que se escuche lejos— de un sistema político muy parecido a la oligarquía, al gobierno que definía Aristóteles como el gobierno de los ricos, un gobierno en donde todos los intereses cuenten, menos el interés del pueblo”, concluyó.

López Obrador ha mantenido una serie de conflictos con las autoridades electorales. En 2006, luego que el hoy presidente acusó fraude al perder por un reducido margen de 0.56 por ciento la contienda electoral presidencial de ese año, inició una serie de descalificaciones en contra del INE y comenzó un movimiento para hacer un conteo “voto por voto” del proceso electoral.

EN 2018, luego que López Obrador logró en su tercer intento ganar la presidencia de la República, lanzó una polémica política de austeridad que elevó a ley y en donde arremetió de nueva cuenta contra el INE, al acusar que este organismo electoral mantenía gastos superfluos y sueldos excesivos de sus consejeros y asesores. El INE y otros organismos autónomos se ampararon en contra de la Ley de Austeridad del presidente ante el intento de reducir sueldos.