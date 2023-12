Mario Delgado celebra apoyo de expriístas a proyecto político de Claudia Sheinbaum

En conferencia de prensa, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, se expresó sobre la propuesta de los expriístas Adrián Rubalcava, Eruviel Ávila y Alejandro Murat, para sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum en su carrera por la presidencia en 2024.

El morenista aseguró que la suma de los políticos al movimiento ayudará a que el proyecto de la Cuarta Transformación continúe.

“Lo que más me gustó de su mensaje, es que dijeron, -no vamos por cargos-. Y entonces, me permite darles la bienvenida a que sumen a este proyecto de transformación desde su trinchera”, expresó.

Política Alianza Progresista: quiénes son los ex priístas que apoyan a Claudia Sheinbaum

Delgado resaltó la trayectoria política de Rubalcava, Murat y Ávila, y criticó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por ser un partido recargado a la derecha.

“Yo celebro el mensaje de ellos. La verdad, sorprendente para bien, son políticos de trayectoria, de peso, que han dicho -ya no estamos conformes con la ruta que tiene el PRI-”. Y cómo van a estar conformes si el PRI está entregando a la derecha”, indicó.

Mario Delagado mencionó que los desertores del tricolor apoyarán a la precandidata de Morena porque coinciden con el proyecto de la Cuarta Transformación y los felicitó por deslindarse del PRI.

“Felicitarlos porque se necesita valor, también. Se necesita hacer un acto de congruencia con lo que uno cree, con lo que uno piensa y con lo que uno hace. Me parece que lo que hacen el día de hoy ellos, es simplemente deslindarse de un partido que se perdió, se extravió en lo que originalmente era, no queda ya nada del nacionalismo revolucionario del PRI y pues están entregados a la derecha más corrupta. No tendrían porque ellos o la militancia del PRI, seguir a los liderazgos que se han dedicado en los últimos años, a hacer servirles a la derecha”, enfatizó.

Mario Delgado expresó que cualquiera que quiera sumarse a la transformación es bienvenido, pero para que se sumen al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, solo es una decisión desde la dirigencia.

“Eso no es una decisión mía. Pero, no necesitas tener cargos para ayudar. No necesitas títulos. Si ellos quieren que esto continúe, pues está muy claro el camino”, agregó.

Sobre el perfil de los priistas que se quieren sumar la proyecto, Mario Delgado indicó que lo que ellos han presentado es una coincidencia en la agenda que quieren impulsar lo que ocurre en México.

“No creo que nos resten si ellos vienen a caminar, a ayudar a la transformación. Aquí que quede claro, la lucha no es por cargos. La lucha es por un proyecto de transformación nacional que hoy encabeza nuestro presidente y que deberá continuar Claudia Sheinbaum. En ese sentido, no sólo ellos son bienvenidos, todas y todos quienes quieran apoyar este proyecto que es mucho más allá que un partido político. Es mucho más grande que Morena lo que estamos viviendo en México”, manifestó.