Morena elige a cuatro aspirantes a la candidatura de Edomex

El presidente de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, anunció que son cuatro los elegidos por el partido que pasan a la segunda y última fase para elegir a quien contenderá en el 2023 al cargo de gobernador, entre los que se encuentran Delfina Gómez, Higinio Martínez Miranda, Horacio Duarte y Fernando Vilchis.

En conferencia de prensa, Mario Delgado reiteró que estos cuatro morenistas habrán de pasar a la segunda y última fase para que sean elegidos a través de la consulta que harán dos encuestadoras espejos que generarán la certeza y certidumbre necesaria.

Al respecto, dijo que ya se reunieron con los cuatro finalistas que van a esta segunda etapa, y afirmó que están en tiempo y forma, como lo señala la convocatoria y pronto habrá resultados de quién se va a encargar de la tarea.

El dirigente nacional de Morena se refirió a los señalamientos de la oposición sobre que algunos funcionarios morenistas están haciendo uso de los recursos públicos en sus actos de campaña, lo cual negó Mario Delgado y ante los reporteros dijo que, “si hay uso de recursos públicos por parte de los funcionarios y tiene pruebas que las denuncien ante la autoridad correspondiente”.

Aseguró que los perfiles más visibles del movimiento son siempre funcionarios de territorio, no de escritorio, entonces, no hay que confundir entre el trabajo que realizan que es su obligación como funcionarios públicos y la actividad política que puedan tener.

“No hay el uso de recursos públicos por parte de nadie. Los eventos que no le gustaron a los consejeros del INE y magistrados fueron convocados, organizados y financiadas por morena, porque es parte de nuestras funciones como partido político, el evento y la asamblea informativa en Toluca fue para dar a conocer el proceso de organización que vamos a tener en el Estado de México electoral, lo mismo que en Coahuila, sólo son asambleas informativas que tienen que ver con procesos internos de morena”, dijo.

Delgado niega actos anticipados de campaña

También negó que las corcholatas (Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto y Ricardo Monreal) hayan caíso en actos electorales. “No he visto, no me reportan, no tengo reportado en ningún acto político, por ninguno de los altos perfiles o los más visibles de esta transformación, son respetuosos de la ley, son ante todos responsables por la función que tienen y no hay ningún evento de este tipo”.

Aseguró que ya no es como antes, de que “están encerrados en sus oficinas. Como también lo hace el presidente de la República en constante comunicación y acercamiento con la gente. También el tema de recursos públicos no somos iguales, no es como antes que desde el gobierno se utilizaban recursos con fines de promoción política, pues propusimos al presidente de la República como delito grave todos los delitos electorales”.

Recordó que está establecido el derecho en la Constitución y todo el mundo tiene derechos políticos y puede participar en eventos siempre y cuando no se violen la ley, y los domingos son de los funcionarios que pueden participar en eventos, no hay ninguna restricción al respecto, no podemos permitir una regresión autoritaria en derechos políticos.

“Imagínense qué contradicción, cuando estamos viviendo la cuarta transformación que es la insurrección democrática en el pueblo de México para vivir en libertad democracia”.

Sobre las dudas de las encuestas y las listas, Mario Delgado señaló que en este tema lo que prevaleció fue la máxima inclusión, Morena es un movimiento plural porque refleja lo que necesita el pueblo de México y se tuvo la opinión del criterio de expertos, y quién puede esperar a ser dirigente, pues quien tenga una trayectoria de más tiempo en este movimiento.

“Nadie puede quejarse de exclusión, todos podrán votar y afiliarse libremente a este movimiento”.

Hackean bases de Morena

Mario Delgado señaló que las encuestas y los registros de los aspirantes se vieron por un momento en peligro, luego de que la página de Morena fue hackeada por algunas horas, pero que se pudo recuperar la información de quienes aspiran a tener un cargo de legislador.

“Tuvimos muchísimos registros miles de registros se estuvieron revisando durante toda la semana se publicaron en tiempo y forma el día 22 último día, pero tuvimos una hackeo indebido en nuestro sistema, tuvimos abajo en la página de Internet porque se detectó esta intervención en nuestro sistema hasta que tuvimos las condiciones de seguridad.

“Se revisaron todas las minutas de trabajo junto con los resultados finales, esos se hicieron públicos y pudimos subir el sitio ya sin ningún tipo de intervención ajena.

“Fue intervenido el sistema, porque justamente esa intervención insistió en dar a conocer los registros totales, todos los registros aprobados y estaban todos los que pidieron ser consejeros. Se subió la lista completa eran todos los registros”.

Mencionó que él se registró para la contienda, pero yo mismo me bajé por que no lo necesito, “yo prefiero que ese lugar de consejero lo ocupe algún compañero o compañera, pues la idea es ser más incluyente, que haya más espacios sobre todo en la formación de cuadros y en lugar de ocupar mi lugar lo puede ocupar otro compañero, finalmente yo puedo participar como presidente de Morena”.

Finalmente llamó al diálogo a sus compañeros de partido y en la responsabilidad en el uso de recursos públicos, si tienen pruebas que no las presenten como en todo caso ante la autoridad correspondiente porque eso es un delito ya establecido en la Constitución.









