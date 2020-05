New York Times, un periódico sin ética: AMLO

El New York Times es un periódico famoso pero con poca ética, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al recordar que difundió que su gobierno escondía muertos por la pandemia DE Covid-19.

Comentó que en este caso es evidente que no hicieron un buen trabajo, actuaron de manera tendenciosa, falto ética; pidió no dejarse apantallar, sino se miente, sino robamos; no traicionamos al pueblo, no hay nada que temer, aunque se trate del New York Times, comentó el mandatario.

Sociedad Gobierno federal oculta muertes en CDMX por Covid-19: NYT

En la conferencia mañanera dijo que la crisis del neoliberalismo, “es la crisis de los medios, hay crisis general, mejor dicho hay decadencia porque la crisis puede ser sanitaria y económica pero la dependencia puede ser en todos los campos de la vida pública, es un derrumbe del modelo neoliberal, no solo en lo económico, lo político, la comunicación”.

Por eso, añadió, “buscar la forma de crear modelos alternativos y lo mejor garantizar las libertades y con el método democrático se regenere la vida pública con la participación de los ciudadanos”.

Insistió que con la nota del New York Times se comienza a replicar con sus voceros, periodistas, intelectuales orgánicos; “creo hasta sabían que venía el reportaje, porque inmediatamente que aparece se lanzan todos’’.

Pidió no alarmarse, “la verdad es que se lleva a cabo una transformación y están molestos los conservadores de terminar privilegios, de separar el poder económico del político y no someter al gobierno a grupos de interese creados, de acabar con la corrupción, la impunidad, les pesa y les llevará tiempo aceptar la nueva realidad”.

“No poner vino nuevo en botellas viejas’’, es como recurrir al rescate de las grandes empresas, aprovechar la crisis para robar más, que eso hacían, por eso no les gusta pero hay millones de mexicanos, de todas clases sociales que están a favor del cambio, inclusive empresarios.

Porque el enojó (empresario) Claudio X González, su papá fue asesor de Salinas de Gortari y todavía el sexenio pasado recomendó aumentar el precio de la gasolina y le hicieron caso. Era muy influyente, y ahora ya o es así. Es una buena persona, como ser humano, coincidió con él porque le vamos al mismo equipo de béisbol, a los Cardenales de San Luis, pero no es asunto personal, son concepciones distintas. Por eso el enojo, comentó el mandatario.





