Alito se escuda en el PRI y no lo deja porque lo usa de protector: Osorio Chong

El coordinador del PRI en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que Alejandro Moreno se escuda en el partido y por eso no se quiere hacer a un lado a pesar de todos los señalamientos que han hecho en su contra que lo desprestigian y del daño que le está haciendo al instituto político.

“Que sabemos que se resistirá a ello, dado que pues le queda bien estar con un escudo tan grande como es el escudo de mi partido, y ello no va a permitir que se haga a un lado, que lo abandone; y ningún escudo protector respecto a todos estos señalamientos que son muy fuertes, que son muy duros y que aún venidos del gobierno, aún venidos del gobierno local, que por supuesto es un ataque directo”.

Así lo mencionó después del homenaje luctuoso que realizó el Instituto Belisario Domínguez del PRI a el diputado René Juárez Cisneros, en el edificio de Xicoténcatl, en donde el hidalguense refirió que, el problema es que no hay una explicación sobre lo de Alejandro Moreno y que está lastimando a todos los que forman parte del PRI, y hasta la alianza.

“Y eso me preocupa mucho, porque tenemos que hacer una alianza muy fuerte para el 23, tenemos que tener una fortaleza enorme para el 24, y bueno, creo que no se está haciendo lo correcto”.

Ante la prensa Miguel Ángel manifestó que el tema con el dirigente es que priistas coinciden en la necesidad de un nuevo liderazgo, venido de resultados del 21, del 22, de perder 21 gubernaturas, solo rescatar Durango, perder mucha representación en el territorio nacional, presidentes municipales, diputados federales, diputados locales.

Además de los señalamientos que se han venido filtrando al margen de la ley, pero que al final pues no se han dado una explicación al respecto de comentarios diversos contra los medios de comunicación, contra empresarios, contra políticos y también acusaciones personales contra Alito.

“Ese desprestigio, es ahí donde coincidimos las voces que nos hemos unido para señalarlo, pues en que no podemos permitir que su dirigencia, su persona empañe a todo nuestro partido, y por eso hemos venido insistiendo en la salida del Comité Ejecutivo Nacional, misma que no ha tenido eco”.

Osorio dijo que seguirá insistiendo, “no nos vamos a callar. Hay mucha gente, muchos, muchos que han sido engañados en los estados prometiéndoles espacios políticos, prometiéndoles elecciones democráticas y siendo hechos a un lado”.

El líder de la bancada priista dijo desconocer si ya está en proceso su expulsión del PRI. “No he sido notificado, no lo dudaría, porque también es parte de su actuar, a quien no está de acuerdo con él, le inician procesos que por supuesto son irregulares.

“Yo estoy listo. No voy a ser una presa más de sus acciones, sus actitudes, tengo todo para defenderme, porque no me voy a quedar callado cuando veo que nuestro dirigente está lastimando profundamente a mi partido”.

Osorio por otro lado habló de la plenaria que realizará el PRI en el Senado, a lo que comentó que están por decidir cuándo y en dónde y que posiblemente no sea en la Ciudad de México.

“Y estamos en una cohesión que nos permita estar cerca también de los otros partidos, pues para seguir en esta posición de no permitir el desmoronamiento de las instituciones o estas nuevas iniciativas que quieren lastimar pues lo que es un régimen democrático, me refiero particularmente al tema de la Guardia Nacional, que no podemos permitir este planteamiento de militarizarla, o la desaparición del INE, que son lo más nuevo que nos ha traído este gobierno o MORENA a presentarnos”.

Finalmente Osorio dijo: “Yo estoy por la Alianza, no se equivoquen. Que nadie ni siquiera lo mencione, porque eso es lo que ellos quieren, que ese discurso que trae que yo estoy trabajando para el gobierno, cuando el que se reúne con el gobierno, hace acuerdos con el gobierno es él. Yo no me he reunido una sola vez, una sola ocasión, porque no vale la pena, por cierto. Y lo que sí les digo es que yo sí”.