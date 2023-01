Ratifican en comisiones a Carlos Joaquín González como embajador de México en Canadá 

La Segunda Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión ratificó el nombramiento de Carlos Joaquín González, ex gobernador de Quintana Roo, como embajador de México en Canadá con 11 votos a favor y cinco en contra.

La designación de Joaquín González hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador será sometida mañana a votación ante el Pleno de la Comisión Permanente para quedar firme.

Durante la comparecencia del aspirante a embajador ante la comisión, la diputada Elizabeth Pérez Valdez, vicecoordinadora de la bancada del PRD, cuestionó la idoneidad del ex gobernador para asumir la titularidad de la embajada de México en Canadá, debido a su falta de experiencia en materia diplomática y a la importancia que juega aquel país en la economía mexicana al ser el tercer socio comercial más importante de la nación, pues refirió que por su paso en Quintana Roo dejó pagos pendientes con empresas canadienses.

“Su gobierno es y fue el principal deudor de empresas canadienses a las que se les adeuda por trabajos de promoción turística, esto nos da a entender que la representación de México, podemos suponer, estará manchada por intereses de los que usted está involucrado. Qué se puede esperar de la actuación de un embajador que llegaría con un pendiente tan fuerte como ex gobernador, ¿no cree usted que eso le restaría credibilidad y campo de maniobra en el campo diplomático?”, acusó.

La diputada panista Mariana Gómez del Campo se sumó a las críticas de los nombramientos de embajadores hechos por López Obrador, pues aseguró que no cuentan con los requisitos para desempeñar el cargo y agregó que las embajadas se están utilizando como moneda para comprar “lealtad a ciegas” al Ejecutivo.

“Se están usando a las embajadas y consulados como premios al entreguismo y a la lealtad a ciegas al presidente López Obrador. Yo he denunciado en reiteradas ocasiones que tenemos casos de ex gobernadores que, a cambio de sus estados porque así hay que decirlo, entregan (sus) estados y significa no solamente entregar el estado a Morena sino al crimen organizado”, indicó.

Otro de los cuestionamientos que recibió Joaquín González durante su comparecencia fue un posible panel de controversia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-Mec) en materia energética, a lo que el ex gobernador respondió que si se diera el caso priorizarán el respeto a la soberanía de México.

“Mi lealtad es a México, a los mexicanos, es la prioridad como embajador que tendré siempre del respeto a la soberanía y al trabajo exterior que México tiene; así que habrá que buscar ese tipo de soluciones basado en estos esquemas”, dijo.

El exgobernador presentó su plan de trabajo en el que destacó la realización acciones para aprovechar los beneficios del T-Mec, incrementar la participación de empresas mexicanas en la nación norteamericana, ampliar la movilidad laboral de mexicanos a dicho país y aumentar la recepción de turistas canadienses en México.

Joaguín González también planteó reuniones trilaterales de cancilleres de América del Norte, Ministros de Energía, ministros de defensa, un diálogo de América del Norte sobre política de drogas y un grupo de trabajo sobre violencia contra mujeres.