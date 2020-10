Rechazan panistas adelantar fecha de consulta popular

Los panistas en el Senado rechazaron tajantemente la intención de Morena de querer adelantar para el día de la elección intermedia de 2021, la consulta popular aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y afirmaron que es un intento desesperado por influir en el voto de los mexicanos ante los fracasos de este Gobierno.

Y es que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal está planteando que la consulta se realice el mismo día de la elección para ahorrar recursos, que no están contemplados en el presupuesto de egresos de 2021.

“Se han quedado sin argumentos para competir y tienen que recurrir al pasado para esconder sus errores. Es otra de sus trampas, pero, así como defendimos y pusimos un freno a una reelección disfrazada, disfrazada de revocación de mandato, vamos a impedir que sigan atropellando el voto”, afirmó en conferencia el coordinador de la bancada panista, Mauricio Kuri González.

Este nuevo distractor, subrayó, es a todas luces un atentado a la libertad y una muestra de extrema desesperación por verse perdidos.

“La próxima elección se trata de que los mexicanos califiquen y juzguen lo que están haciendo en este gobierno, no lo que hicieron hace 25 años. El gastado argumento de la austeridad mal entendida que tanto daño le está haciendo al país, ahora quieren aplicarlo para afectar nuestra democracia”, indicó.

La bancada panista alertó que en sentido contrario a lo que argumentaron para defender la consulta impulsada por el Presidente, Morena busca bloquear la que propuso el PAN para preguntar a los mexicanos si están de acuerdo en que el Gobierno entregue una ayuda económica directa a quienes hayan sido afectados por las crisis económicas.

El senador Damián Zepeda Vidales señaló que el grupo parlamentario exige que se apruebe la consulta para entregar un Ingreso Básico Universal e hizo un llamado a todos los senadores, en particular a los de Morena, a ponerse del lado correcto de la historia con una consulta que sí sirva a los mexicanos.

Alertó que ya circula un dictamen mediante el cual la Comisión de Hacienda del Senado rechazaría la consulta propuesta por el PAN, dando pretextos para no apoyar a los mexicanos.

“Ah, miren nada más, ahora sí salieron muy constitucionalistas y muy legaloides las senadoras y senadores de Morena, y no quieren que la Corte valide esta pregunta que porque no es legal. ¿Por qué para un absurdo de consulta sin sentido que va a costar 8 mil millones de pesos (…) si lo apoyan? Y apoyar a millones de mexicanos que no tienen para comer no. Algo está muy mal con Morena, algo está muy mal en México, algo está muy mal con Andrés Manuel López Obrador”, lamentó.

Finalmente, Kuri González informó que solicitarán que el secretario de Seguridad Ciudadana comparezca ante el Senado antes de irse de candidato a la gubernatura de Sonora, para que “rinda cuentas a esta Legislatura por estos dos años de nulo resultado en temas de seguridad”.

