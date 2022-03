Al alza, enfrentamientos entre policías municipales y civiles

Entre 2019 y 2020, los enfrentamientos entre civiles armados y policías municipales incrementaron 23.7 por ciento en todo el territorio nacional, revela el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMD) 2021.

De acuerdo con el ejercicio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en todo 2020 se registró un total de mil 124 enfrentamientos entre civiles armados y fuerzas de seguridad municipal en vía pública, lo que contrasta con los 909 que se registraron en el año previo.

Por entidad federativa, el censo reveló que Baja California e Hidalgo fueron los estados donde no sólo predominaron los conflictos armados entre policías municipales y civiles, sino que además se agravaron de un año a otro.

En el caso de Baja California, el número de enfrentamientos pasó de 364 a 439 entre 2019 y 2020, en tanto que en Hidalgo crecieron de 254 a 314 en el mismo lapso de tiempo.

A estas dos entidades le siguieron en conflictos municipios de los estados de Tlaxcala, Jalisco y Puebla, Yucatán, Michoacán y el Estado de México.

Especial atención merecen los municipios de Mexicali en Baja California, Actopan en Hidalgo y Tocatlán en Tlaxcala, que concentraron 66.3 por ciento de los enfrentamientos en 2020.

Un caso de estos conflictos ocurrió el 18 de junio de ese año, cuando un operativo policiaco, tras un accidente de tránsito, terminó en un enfrentamiento entre pobladores y policías de Mexicali que dejó un saldo de dos agentes heridos y tres patrullas dañadas.

El 16 de septiembre se dio otro caso, pero en Tijuana. Medios locales dieron a conocer sobre la muerte de un niño de seis años que jugaba en el patio de su casa. La bala que lo mató provino de un enfrentamiento entre policías y dos hombres armados afuera de su hogar.

El niño falleció mientras era trasladado en una patrulla a un hospital privado, donde buscaban que fuera atendido por el impacto de bala que recibió en su estómago. En el lugar también murió uno de los presuntos delincuentes que tenía aproximadamente 40 años de edad.

Mientras que en Actopan, Hidalgo, una turba de al menos 100 pobladores recientemente prendió fuego a instalaciones de la policía estatal en el municipio.

El Censo del Inegi revela que la letalidad de estos enfrentamientos afectó principalmente a los uniformados. Tan solo en 2020 murieron 119 elementos por estos hechos, 38 más que el año anterior. En contraste, se registraron 58 civiles fallecidos, 104 lesionados y 271 detenidos.

El Inegi levantó información sobre seguridad pública en dos mil 373 municipios, de dos mil 452 que consideraba estudiar. De los que no pudo obtener información especificó que existen 45 donde la función de seguridad está a cargo de una autoridad federal; 26 que no cuentan con institución, dirección o servicio de seguridad, y 23 que no cuentan con policías o agentes de seguridad municipal.

Además, dio cuenta de otros ocho municipios donde “la información no se pudo recuperar por otro tipo de situaciones”. Estos impedimentos van desde que las fiscalías generales de los estados tienen bajo resguardo la información o hasta que el personal adscrito anterior no dejó documentación suficiente para levantar el estudio.

El organismo que preside Graciela Márquez Colín también documentó casos donde incluso “la comandancia municipal ya se quedó sin miembros de la policía y sin juez de paz derivado de amenazas del crimen organizado” o donde “no se cuenta con información debido a que durante atentados criminales hubo sustracción de armas, equipos electrónicos y documentos”.