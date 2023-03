AMLO califica de "bodrio" informe de EU sobre DH y estrategia de seguridad

Andrés Manuel López Obrador respondió por segundo día consecutivo al informe de seguridad del Departamento de Estado de Estados Unidos que señala que las Fuerzas Armadas (FFAA) de México han violado los derechos humanos de ciudadanos mexicanos y lo calificó como un “bodrio”.

Al inicio de su conferencia mañanera de este miércoles, el presidente aseguró que su estrategia de seguridad va bien y se va reduciendo la inseguridad en México.

“Aprovecho para decirles que afortunadamente vamos bien, se va reduciendo la incidencia delictiva en el país", dijo el mandatario.

Ayer, martes, luego que el presidente dijo que es mentira el informe estadounidense donde señala que el Ejército mexicano viola derechos humanos, el departamento de Gobierno de Estados respondió “Nosotros no escondemos nuestros problemas”.

Sin embargo, este miércoles, López Obrador volvió a hablar de este informe y dijo que es elaborado por “un departamentito” que no representa a todo el Gobierno estadounidense.

"No ha sido todo el Gobierno de Estados Unidos, porque hay que diferenciar, no hay un poder monolítico en Estados Unidos, hay mucha dispersión”.

López Obrador sostuvo que existe una buena relación con el presidente Biden y que su enviado especial para el Clima, John Kerry, con quien se reunió ayer, “es una persona de primera”, sin embargo, señaló que “en el Departamento de Estado, pues no cambian”.

Acusó que en esa área, la Casa Blanca tiene “una política añeja, anacrónica, de querer meterse en la vida pública de otros países, con qué derecho, es una violación flagrante al derecho internacional, por qué tienen que intervenir, pero además es un departamentito dentro del Departamento de Estado que protege al conservadurismo de América Latina, del Caribe y del mundo”, acusó.

El presidente mexicano dijo que, los conservadores van a Estados Unidos para acusarlo, “van todos a presentar sus quejas, y luego, si ustedes ven el informe del departamentito, del Departamento de Estado, es un bodrio”, deploro.

En este tenor, sostuvo que el informe no tiene sustento, “utilizan la calumnia en el departamentito del Departamento de Estado. Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas, son calumniadores, mentirosos”, puntualizó. El tabasqueño aprovechó para acusar que sus opositores son los responsables del informe que descalifica la labor de su Gobierno en materia de seguridad.

“El conservadurismo, la oligarquía, hizo su labor en 36 años, en los últimos tiempos, tomó las universidades públicas; se entiende que las universidades privadas tienen que tener una orientación, pero lo lamentable es que tomaron las universidades públicas; y académicos, maestros, directivos, muy reaccionarios, muy conservadores, muy partidarios de la élite y muy contrarios al pueblo, el pueblo les es indiferente en el mejor de los casos, son clasistas", condenó.

Indicó que en México “no se tortura, no es como antes, que ellos se quedan callados y nunca decían nada. En México, no hay masacres, en México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos, en México se garantiza la libertad de expresión”, expresó el mandatario federal.

Finalmente, dijo que el Departamento de Estado estadounidense y a sus opositores que no se confundan, pues aseguró que México no se persigue a nadie: “no se reprime a nadie, que no se confundan, lo único que hacen con eso es exhibirse, hacer el ridículo, si no fuese un asunto tan importante, pues causaría risa. Pero es muy buena la polémica, porque antes ellos certificaban, de manera unilateral.