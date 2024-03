INAI privilegia información para los ciudadanos, pese a ataques de AMLO

El trabajo que realiza el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es de gran importancia para el país, al ser un órgano autónomo que intercede para que las personas obtengan los datos que se necesitan sobre diversos temas relacionados con instituciones públicas y gubernamentales, así lo señaló Norma Julieta del Río Venegas.

En entrevista exclusiva para El Sol de Hermosillo, la Comisionada del INAI declaró que se viven tiempos difíciles para el Instituto, por los constantes ataques que se hacen desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

También puedes leer: Inai inicia investigación por filtración de números telefónicos de candidatas

"Es una situación delicada, no podemos decir que no pasa nada, porque hay una iniciativa con la que se pretende desaparecer los órganos de transparencia, sería una regresión, ¿quién va a dar la información?, ¿quién va obligar?, ¿quién va a cuidar los datos personales?, de ahí deriva lo de la Inteligencia Artificial que va a jugar un papel importante, hoy se vulneran datos personales, cómo desde bases de datos se toman números, por lo tanto es alarmante no resguardar los datos personales", expuso la Doctora en Administración. Sociedad Inai inicia investigación por filtración de números telefónicos de candidatas

A pesar de ese escenario, reconoció la disposición y voluntad de la sociedad por legitimar el esfuerzo que se hace para que las dependencias o instancias cumplan con la rendición de cuentas y el proporcionar información que es de carácter o interés público.

La sociedad es quien legitima el trabajo de estos órganos garantes, si no existiera el INAI no hubiera información para reportajes o investigaciones, hubiera mucha más opacidad en este país.

"La sociedad acude porque sabe que se le niegan datos de salud, educación, justicia, lo que hace la gente es respaldar la labor y defender al Instituto con pruebas y elementos porque la utilidad social del derecho saber es mucha", aseveró.

La Comisionada del INAI declaró que se viven tiempos difíciles para el Instituto, por los constantes ataques / Foto: Kimberly Ortega | El Sol de Hermosillo

Durante enero de este año son más de 27 mil recursos que han atendido por solicitudes que no fueron aceptadas por autoridades o representantes de organismos públicos, por ello han intercedido para que se logre el cometido de conocer sobre presupuestos, asignaciones y cualquier otra información que debe presentarse.

Política Nadie puede estar por encima de la Ley, INAI ante AMLO tras caso NYT

"Ha crecido mucho en este sexenio el interés de las solicitudes de información, creo que entre más se le niegue la información o ponga barreras, la gente quiere saber qué pasa. En el 2023 cerramos con 373 mil solicitudes, el pico fue de 380 mil en el 2022, pero del 2018 acá, es la tendencia, es la alza", celebró.

Sobre los señalamientos que les hace el mandatario nacional, del Río Venegas dijo que son producto de la molestia que le genera el que se revelen casos de corrupción o que impliquen actos negativos en la función pública.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Somos atacados día a día, se nos acusa que no se resuelven algunos casos o que favorecemos a otros, no sé a qué se refiere el presidente o si sea a un Instituto del pasado, somos una generación nueva de comisionados, resolvemos casos con imparcialidad", apuntó.

El INAI no es el que pregunta, la gente es la que va, solicita, no se lo dan y nosotros resolvemos.

En ese sentido, Del Río Venegas detalló que, de 2022 a la fecha, el número de solicitudes de información se ha incrementado en más de un 30 por ciento, una tendencia que confirma la misión de los ciudadanos de conocer más sobre el quehacer de las autoridades de los distintos niveles de gobierno, así como entes que están obligados a rendir cuentas.

Nota publicada en El Sol de Hermosillo