“No vamos a aceptar”, responden padres de normalistas a condiciones de AMLO

Clemente Rodríguez, padre del estudiante Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre desaparecido desde 2014, rechazó las condiciones que impone el presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar a cabo una reunión con familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En entrevista para El Sol de México, Rodríguez reprobó la actitud del presidente con las exigencias de justicia de cada uno de los padres de los normalistas de Ayotzinapa luego de que el mandatario federal dijera que para que exista una mesa de diálogo debe ser sin abogados, asesores y defensores de derechos humanos.

“No vamos a aceptar. Ya platicamos con algunos padres y pues no vamos a aceptar las condiciones que nos está imponiendo el presidente de que no vayan nuestros representantes, y van a ir nuestros representantes para que nos ayuden con las dudas que tengamos con el presidente”. Sociedad AMLO condiciona reunión con padres de los 43 de Ayotzinapa: sin abogados ni asesores

En la mañanera de hoy, López Obrador condicionó la reunión con los padres de los normalistas a que esta sea sin sus representantes legales ni organizaciones defensoras de derechos humanos.

“Sí vamos a dialogar, estamos esperando a que nos den sus puntos de vista sobre el planteamiento que les hice del que quiero hablar con ellos; sin abogados y sin sus asesores de las organizaciones, supuestamente de defensa de derechos humanos. Quiero hablar con ellos, ellos son gentes mayores, muy conscientes y quiero darles información que no les han proporcionado sus abogados, y asesores”, dijo el mandatario federal durante su conferencia matutina desde Oaxaca.

Clemente Rodríguez dijo la semana pasada a este diario que la fecha tentativa para la reunión era el 20 de marzo, y que uno de los temas que querían abordar con el mandatario era el caso del normalista Yanqui Gómez, asesinado por un policía estatal de Guerrero; sin embargo, la reunión no se concretó.

En la entrevista de hoy, aseguró que no van a permitir que les obliguen a tomar decisiones que vengan de fuera del movimiento normalista.

“Nosotros no vamos a bajar la guardia, nosotros podemos tener la reunión, pero van a ir nuestros abogados, tienen que ir nuestros abogados. El mensaje es muy claro, no vamos a aceptar las condiciones que nos está imponiendo, le vuelvo a reiterar al presidente que a nosotros, nadie nos maneja y absolutamente nadie nos manipula”.