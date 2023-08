SEP destina a salarios presupuesto para evaluación docente

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que los ahorros originados en la elaboración, aplicación y calificación de pruebas para medir el desempeño de los maestros de la educación básica sumaron 518 millones de pesos en 2022 y esos recursos se destinaron al incremento salarial de docentes en México.

A través de la Unidad para el Sistema de la Carrera de los Maestros y Maestras (USICAMM), indicó que al aplicar el plan de austeridad impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la dependencia encargada de la evaluación magisterial determinó regresar el recurso a la Unidad de Administración y Finanzas (UAF) de la SEP.

“Se lograron ahorros por un monto de 518 millones de pesos que fueron puestos a disposición de la UAF de la SEP para coadyuvar en la implementación de la estrategia para el fortalecimiento al salario del sector educativo, que beneficiaría principalmente a los trabajadores de la educación en activo, así como para la atención a otros programas prioritarios del sector educativo”, detalló en su informe de austeridad 2022, al que tuvo acceso El Sol de México vía transparencia.

Lorenzo Gómez Morín, exsubsecretario de Educación Básica, dijo que incrementar el salario de maestros y otorgar recursos para la evaluación son acciones que “no están peleadas, es decir, apoyar a los maestros es darles un buen salario y darles mejores elementos para el desempeño de su trabajo".

En entrevista con este diario, añadió: "no puedes condicionar el salario a que se capaciten y, por el contrario, no puedes condicionar la capacitación en relación con el salario”.

Explicó que reducir el gasto para medir el desempeño de los profesores y no contar con instrumentos para diagnosticarlos “es como reducir los recursos para tener laboratorios de análisis clínicos y de radiología, para tener más cubículos para los médicos en consulta. ¿Cómo va a diagnosticar un médico? Con lo que el paciente cuente que tiene y ahí no hay manera de verificar”.

Consideró que al “no tener una medida para saber en dónde fortalecer la labor docente, no (para) castigar, no para publicar nombres, no para denostar la profesión, sino conocer en dónde se tienen que fortalecer las capacidades docentes, estamos trabajando en la oscuridad”.

Regreso a clases después de la pandemia | Archivo: Adrián Vázquez

Se deja por sentado que los maestros tienen todas las herramientas para hacer de mejor manera la labor docente, dijo el funcionario en la gestión de Vicente Fox.

Por ello, indicó, reducir el presupuesto hace que se vuelva una situación preocupante, porque ahora “ya no hay evaluación (de desempeño), nadie toma en cuenta la evaluación diagnóstica de la nueva institución (Mejoredu), mucho menos otra evaluación”.

Dijo que la evaluación adquiere importancia no por ser un asunto para la promoción con un salario, sino de desarrollo profesional. “Sé que en algún momento la evaluación fue mal usada y eso es indebido. Hay que castigar al que dio mal uso, pero no dejar de evaluar”.

Refirió que en el mundo no hay sistema educativo que tenga una medida de las capacidades docentes.

Con la reforma educativa de la Cuatroté, el proceso de evaluación pasó de aplicar exámenes en los que se emitían tres tipos de calificación al desempeño de los maestros, en dos de ellos se condicionaba su permanencia en el sistema educativo si después de tres veces consecutivas no acreditaban los exámenes. Con la creación de USICAMM las pruebas de desempeño se dejaron de aplicar. Ahora se hace una evaluación diagnóstica para identificar áreas que el docente debe mejorar.

En el informe de Austeridad Republicana de la USICAMM de la SEP, relativo a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, la dependencia detalló que además del recorte a los instrumentos de evaluación docente, también se redujo el presupuesto para medir el desempeño de los maestros mexicanos.

El recorte en términos reales de la Unidad fue de 13.7 por ciento: el presupuesto ejercido en 2022 fue de 433.6 millones de pesos y un año antes, de 469.1 millones de pesos. Esto porque se decidió “reducir el gasto en la elaboración, aplicación y calificación de los instrumentos de apreciación de conocimientos y aptitudes para los procesos de selección del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros”.

También reportó que los gastos por combustible, arrendamiento de vehículos, pasajes aéreos, viáticos nacionales, papelería, bienes informáticos, dispositivos, como USB; impresión de diplomas y alimentos aumentaron respecto a 2021.

Justificó que el incremento en el número de aspirantes a procesos de selección provocó una mayor concentración de personas en las oficinas de USICAMM y de reuniones, ampliándose los horarios de trabajo, lo que requirió más material y “fue necesario proporcionar algunos insumos de alimenticios”.