Vuelos cancelados, intenso frío y capas nieve por Ciclón Bomba en EU

El paso del Ciclón Bomba por el noreste de Estados Unidos ha provocado densas capas de nieve, vientos gélidos, bajas temperaturas, cortes de luz en diferentes estados, además de provocar la cancelación de múltiples vuelos en las últimas horas.

Por su parte, de acuerdo con la Agencia de Gestión de Emergencias del estado de Massachusetts (MEMA, por sus siglas en inglés), más de 54 mil usuarios sufrieron cortes de luz a partir de las 9:15 horas (local) como consecuencia de la tormenta.

Se informó que éste es uno de los mayores apagones que ha sufrido ese estado en los últimos años, mismo que provocó que mil 299 vuelos fuesen cancelados en el territorio.

Por otro lado, el aeropuerto JFK de Nueva York canceló este domingo 321 vuelos; mientras que el aeropuerto de Boston canceló la misma cantidad de vuelos, donde se acumulan además los que no pudieron despegar el pasado sábado por la misma situación gélida.

Para el caso específico de Nuevo York, el día amaneció nevado, frío y soleado a la similitud con 8 grados bajo cero y una sensación térmica de -15.

“La nieve ha quedado atrás y los equipos están trabajando para despejar las carreteras. Es un domingo frío pero soleado para abrigarse, ponerse al día con la pala y disfrutar de la nieve”, escribió Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York en su cuenta de Twitter.

En esta ciudad la nieve llegó a los 60 centímetros de altura en el condado de Suffolk, mientras que el icónico Central Park quedó cubierto de blanco con mantos de 21 centímetros que fueron aprovechados por las familias para jugar con la nieve.

Ahora bien, en el estado de Boston las autoridades reportaron capas de nieve mayores a los 60 centímetros, las cuales llegaron a la población de Sharon.

La zona noreste de la nación continúa "amenazada2 por ráfagas de viento gélidas de hasta 60 kilómetros por hora, así como por importantes caídas de temperatura que se percibirán con mayor presencia a partir del mediodía, indicaron las autoridades.