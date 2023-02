Al menos 40 personas desaparecidas y 36 fallecidos por inundaciones en Sao Paulo, Brasil

Las autoridades brasileñas continúan las labores de búsqueda de al menos 40 personas, esto, a consecuencia de las fuertes lluvias en Sao Paulo, Brasil, que causaron graves inundaciones este fin de semana y que han dejado hasta el momento 36 fallecidos.

Más de 500 personas, entre policías, bomberos y miembros de las Fuerzas Armadas, están participando en el rescate e identificación de las víctimas de las intensas precipitaciones que han causado numerosos destrozos y por lo menos mil 717 personas evacuadas.

Te podría interesar: Fuertes lluvias dejan 36 muertos en Brasil y cientos de damnificados

El municipio más afectado es Sao Sebastiao, donde se han registrado 35 de los 36 fallecidos, la otra víctima mortal se reportó en Ubatuba, también en el litoral de Sao Paulo.

El gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas decretó "estado de calamidad pública" para las ciudades de Sao Sebastiao, Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabelha y Bertioga, también impactadas por las fuertes lluvias.

Las precipitaciones han provocado también corrimientos de tierra y graves daños en las carreteras de la región, haciendo prácticamente inviable la circulación por ellas.

Mundo Lula destituye al comandante del Ejército brasileño por ataque bolsonarista

Lula sobrevuela en zonas afectadas

El presidente de Brasil Lula da Silva, sobrevoló este lunes las zonas más afectadas para conocer los estragos provocados por las intensas lluvias, indicó en sus redes sociales que se reunirá con las autoridades correspondientes para enfrentar la crisis.



"Sobrevolando la región azotada por las lluvias, en Sao Sebastiao. Ahora me reúno con el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, el alcalde Felipe Augusto y ministros de nuestro gobierno para trabajar juntos y enfrentar esta crisis", apuntó.

Sobrevoando a região atingida pelas chuvas na chegada em São Sebastião. Me reúno agora com o governador @tarcisiogdf, o prefeito @prefeitoFA e ministros do nosso governo para trabalharmos juntos no enfrentamento dessa crise.



🎥: @ricardostuckert pic.twitter.com/xMqPb1RRkY — Lula (@LulaOficial) February 20, 2023

Esta catástrofe tiene lugar en medio de las fiestas de Carnaval, durante las cuales las ciudades del litoral de Sao Paulo reciben una gran cantidad de turistas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Asimismo, el mandatario indicó que se trabajará de manera conjunta para que se pueda recuperar la vía Río-Santos. "Ya no podemos construir casas en lugares riesgosos", añadió.

Con información de EFE