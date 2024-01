Hutíes piden que barcos anuncien su destino al pasar por Yemen para no ser blanco de ataque

Los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, pidieron hoy a todos los buques mercantes que pasen frente a las costas del Yemen que declaren que no tienen relación con Israel o que no van a puertos israelíes para no ser blanco de ataques de los insurgentes.



"Todo barco que cruce por el mar Rojo, el estrecho de Bab al Mandeb o el mar Arábigo, debería declarar lo siguiente: 'No estamos relacionados con Israel'", dijo en X (antes Twitter) el miembro del Consejo Político Supremo de los hutíes, Mohamed Ali al Huti.

Te puede interesar: Diez rebeldes hutíes de Yemen mueren en un bombardeo de EU en el mar Rojo

Los rebeldes, que controlan gran parte del noroeste del Yemen, han lanzado decenas de ataques con drones y misiles contra buques comerciales desde el pasado 19 de noviembre en apoyo al grupo islamista palestino Hamas que se encuentra en guerra en la Franja de Gaza.

Mundo Hutíes del Yemen amenazan con atacar cualquier barco que se dirija a Israel

Estos ataques, que están afectando la navegación en esta importante vía para el comercio mundial, ha provocado el despliegue de buques de guerra de varios países y la creación de una coalición naval en el mar Rojo liderada por Estados Unidos para contrarrestar las acciones de los hutíes.



Precisamente, estos días, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, están realizando por separado giras por Oriente Medio para evitar la expansión de la guerra en Gaza y para detener los ataques en el mar Rojo.



De acuerdo con Al Huti, los insurgentes añadirán a una "lista negra" cualquier barco que niegue su relación con Israel y luego se dirija a un puerto del Estado judío, algo que según el responsable favorecerá la navegación por el mar Rojo y eliminará la necesidad de "militarizar" esas aguas.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

"Se trata de una solución sencilla y rentable que no supondrá ninguna carga financiera a ninguna empresa", afirmó Al Huthi en referencia al costoso desvío de barcos a través del Cabo de Buena Esperanza.