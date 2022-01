Justin Trudeau da positivo a Covid-19

Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, anunció que dio positivo a Covid-19.

Por medio de sus redes sociales dio a conocer la noticia tras realizarse una prueba, sin embargo, aseguró que se siente bien y que seguirá trabajando de forma remota.

"Esta mañana, di positivo por COVID-19. Me siento bien, y continuaré trabajando de forma remota esta semana mientras sigo las pautas de salud pública. Todos, por favor vacúnense y recupérense."

This morning, I tested positive for COVID-19. I’m feeling fine – and I’ll continue to work remotely this week while following public health guidelines. Everyone, please get vaccinated and get boosted. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 31, 2022

La semana pasada uno de sus tres hijos había contraído el virus, lo que obligó al primer ministro de Canadá a aislarse durante cinco días.

Incluso el viernes 28 de enero se había sometido a una prueba rápida de antígenos, la cual había dado negativo.

No es la primera vez que un miembro de la familia Trudeau contrae la enfermedad. Al inicio de la pandemia, su esposa Sophie Grégoire se contagió de Covid-19 y se recuperó con normalidad de la enfermedad.

Tanto el primero ministro como sus familia ya han recibido las tres dosis de las vacunas contra el coronavirus.

Con información de EFE