Lluvias torrenciales provocan graves inundaciones en Crimea

La ciudad crimea de Yalta anunció este viernes el estado de emergencia, cerró los puntos de entrada y apeló a la ayuda de la marina rusa tras lluvias torrenciales que provocaron graves inundaciones en la península anexionada por Rusia.

La declaración de estado de emergencia se produjo el jueves después de que un ciclón azotara esta región a orillas del Mar Negro.

Solo el jueves por la noche, la península recibió el doble de la precipitación media mensual, según estimaciones del servicio meteorológico de Crimea. Este organismo predijo que la tormenta perdería fuerza a partir del lunes.

Mundo Suben a 15 los muertos por lluvias en Nepal

Las imágenes que circulan por las redes sociales este viernes mostraron el agua corriendo por las calles de Yalta, barriendo a su paso los coches y llegando incluso hasta el segundo piso de algunos edificios.

Terrible Floods Destroyed Cars and Homes and Turned Streets into Rivers in Russia and Ukraine pic.twitter.com/kJJfnqqh7X — #كابتن_غازي_عبداللطيف (@CaptainGhazi) June 17, 2021

En un video dirigido a los residentes, la alcaldesa de Yalta, Yanina Pavlenko, anunció el estado de emergencia y señaló que los puntos de acceso a la ciudad estarían cerrados.

Pavlenko indicó que estaban evacuando a las personas de sus hogares en las zonas inundadas y conminó a aquellos que no estuvieran en peligro se quedaran en casa.

La jefa de la administración municipal reveló que solicitó ayuda a la Flota del Mar Negro ruso para evacuar a la población afectada.

Por su parte, la filial crimeael departamento para Crimea del ministerio de Emergencias ruso notificó el viernes que 49 personas habían sido evacuadas.

Mundo Japón insta a evacuar a más de 230 mil personas por lluvias

Pavlenko también pidió a los residentes que se abastezcan de agua potable, puesto que la ciudad cerrará de manera temporal el suministro de agua, aunque no proporcionó detalles de cuánto tiempo permanecerá cortado.

Las agencias de noticias rusas informaron de que las inundaciones habían afectado la calidad del tratamiento del agua de Yalta.

CRIMEA is no More! 🌊 Flooding in Kerch, Russia. pic.twitter.com/KV7rzgBMTu — #كابتن_غازي_عبداللطيف (@CaptainGhazi) June 18, 2021

En un comunicado este viernes, el mayor proveedor estatal de energía de Crimea indicó que las precipitaciones habían dejado a unas 2.700 personas sin electricidad.

El máximo responsable de la región de Crimea, Serguéi Aksyonov, aseguró que solicitará al presidente ruso Vladimir Putin asistencia financiera para cubrir los daños de la tormenta, así como para indemnizar a las víctimas.

Mundo Cinco muertos dejan lluvias torrenciales en Brasil

Aksyonov había causado el jueves su propia tormenta en las redes sociales después de que un video lo mostrara recorriendo en barco la inundada ciudad de Kerch con tres hombres nadando en su estela, de los que llegó a decir que se trataban de empleados del Ministerio local de Emergencias.

Rusia anexionó Crimea de Ucrania en 2014, una ocupación que no ha sido reconocida por la mayoría de los países.