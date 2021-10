Miles de manifestantes antivacunas en Rumania, que registra cifra récord de casos

Varios miles de personas se manifestaron el sábado en Bucarest contra la vacunación obligatoria del personal médico en Rumania, que registró un nuevo récord de casos diarios de covid-19.

"Libertad" y "Detened la vacunación forzada" gritaron los manifestantes concentrados delante de la sede del gobierno, donde ondearon banderas de su país, bajo un importante dispositivo policial.

"Pronto no podremos salir de nuestras casas si no tenemos un pasaporte de vacunación, se trata de una vulneración de nuestros derechos", dijo a la AFP Marian Enescu, un ingeniero de 45 años, que no llevaba mascarilla, como la mayoría de manifestantes.

Rumania, donde solo un tercio de la población está vacunada, uno de los porcentajes más bajos de la Unión Europea, se encuentra inmersa en una agresiva cuarta ola de la pandemia.

Local Realizan manifestación vs vacunas anti Covid-19

Más de 12.000 nuevos casos diarios de coronavirus se registraron el sábado, una cifra récord desde el inicio de la pandemia. También fallecieron 184 personas.

Ante este empeoramiento de la situación, el gobierno prevé establecer la vacunación obligatoria para el personal médico o exigirles que se hagan un test, pagándolo de su bolsillo, dos veces cada semana. Una medida criticada por varios sindicatos.

En Rumania, que dispone de unas infraestructuras sanitarias precarias, también se produjo el viernes un incendio en una unidad de cuidados intensivos, en la que murieron siete enfermos de covid-19.